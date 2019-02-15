«Нет проходных игр». Состоялась жеребьёвка чемпионата страны «Беларусбанк – Высшая лига»

Новости Беларуси. 15 февраля в Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата страны «Беларусбанк – Высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 15 февраля в Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата страны «Беларусбанк – Высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лидер последних 15 лет БАТЭ стартует гостевым поединком против «Луча». Серебряный призер – солигорский «Шахтер» – дома сразится с минским «Торпедо». Обладатель бронзы – столичное «Динамо» – примет дебютанта «вышки» – мозырьскую «Славию». Напомним, что призеры прошлогоднего чемпионата заметно изменили свои составы.
Пожалуй, главным матчем первого тура «Высшей лиги» можно назвать встречу между жодинским «Торпедо-БелАЗ» и брестским «Динамо».
А вот первое футбольное «классико» между БАТЭ и минским «Динамо» состоится только в 14-м туре. В федерации уверены, что в 2019 году «Высшая лига» станет еще интереснее и привлекательнее для болельщиков.
Юрий Вергейчик, генеральный секретарь АБФФ:
Убежден, что в этом сезоне за первое место поборются несколько клубов. Чемпионат будет очень интересным, очень интригующим. В последние годы чемпионаты становятся крепче – нет проходных игр. Аутсайдер может обыграть любую ведущую команду страны. Поэтому я с надеждой жду этого чемпионата и уверен, что он будет одним из лучших.
Все матчи в отличном качестве. АБФФ и видеосервис Voka заключили соглашение о партнёрстве в рамках ЧБ по футболу