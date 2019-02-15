«Нет проходных игр». Состоялась жеребьёвка чемпионата страны «Беларусбанк – Высшая лига»

Новости Беларуси. 15 февраля в Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата страны «Беларусбанк – Высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер последних 15 лет БАТЭ стартует гостевым поединком против «Луча». Серебряный призер – солигорский «Шахтер» – дома сразится с минским «Торпедо». Обладатель бронзы – столичное «Динамо» – примет дебютанта «вышки» – мозырьскую «Славию». Напомним, что призеры прошлогоднего чемпионата заметно изменили свои составы. Пожалуй, главным матчем первого тура «Высшей лиги» можно назвать встречу между жодинским «Торпедо-БелАЗ» и брестским «Динамо».

А вот первое футбольное «классико» между БАТЭ и минским «Динамо» состоится только в 14-м туре. В федерации уверены, что в 2019 году «Высшая лига» станет еще интереснее и привлекательнее для болельщиков.