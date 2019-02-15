Все матчи в отличном качестве. АБФФ и видеосервис Voka заключили соглашение о партнёрстве в рамках ЧБ по футболу

Прямые трансляции, а также видеозаписи всех матчей турнира в отличном качестве можно будет посмотреть на Voka в специальном разделе «Наш футбол». За играми сезона можно будет следить в режиме онлайн на любом девайсе – телевизоре, планшете, ноутбуке или смартфоне.

Антон Бладик, заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании VELCOM:

Во-первых, мы удивим болельщиков тем, что они получат возможность посмотреть все матчи чемпионата Беларуси по футболу «Высшая лига», как в прямом эфире, так и в отложенном просмотре, если кто-то не успел посмотреть на видеосервисе Voka.

Кроме того, болельщики получат доступ не только к матчам, но и к турнирной таблице, расписаниям игр, последним новостям команд, обзорам. Поэтому, я думаю, это будет та платформа, где болельщики получат наиболее полную информацию о том, что происходит в белорусском футбольном чемпионате.