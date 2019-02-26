Новости Беларуси. Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо». Первыми нанесли удар игроки из белорусского чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги На последней минуте первого периода Артем Кислый вывел свою команду вперед. А вот наиболее результативной выдалась вторая треть. В ней болельщики увидели сразу четыре заброшенные шайбы. На второй перерыв лидерами ушли игроки из экстралиги – 3:2. В третьей 20-минутке «зубры» отчаянно пытались отыграться, но пропустили еще – 4:2.

Роман Стронгин, начальник управления маркетинга и связей с общественностью ХК «Динамо-Минск»:

Как и говорил главный тренер сборной нашего клуба Андрей Михайлович Сидоренко, в связи с тем, что очень много травмированных в составе «Динамо», такая сложная кадровая ситуация в клубе, который является базовым клубом в сборной, сейчас особенно важно перед чемпионатом мира в Астане посмотреть кандидатов дополнительно из экстралиги.