«Мінчанка» саступіла французскаму клубу «Валеро»ў першым матчы чвэрцьфіналу Кубка ЕКВ

Спачатку гаспадыні паркету саступілі дзве партыі, затым адну запісалі на свой рахунак, але, нажаль, развіць поспех не здолелі. Зафіксаваны вынік 1:3.

Вікторыя Сакрэтава, гулец ВК «Мінчанка»:

Мы пытались, конечно, преодолеть вот этот спад в первой и второй партии, потом это получилось – мы вышли, нашли игру свою хорошую, начало получаться. Но против такого соперника ни на секунду нельзя расслабляться, нужно постоянно быть в тонусе, не ошибаться, делать минимум ошибок и навязывать свою борьбу.

Сустрэча ў адказ пройдзе ў Францыі чацвёртага сакавіка.