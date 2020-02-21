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«Мінчанка» саступіла французскаму клубу «Валеро»ў першым матчы чвэрцьфіналу Кубка ЕКВ

21 февраля 2020 14:34
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Навіны Беларусі. Валейбольная «Мінчанка» саступіла ў першым матчы чвэрцьфіналу Кубка ЕКВ. На хатняй пляцоўцы нашы валейбалісткі прымалі французскі клуб «Валеро» , паведамілі ў праграме СТВ-Спорт. 

«Мінчанка» саступіла французскаму клубу «Валеро»ў першым матчы чвэрцьфіналу Кубка ЕКВ-1

Спачатку гаспадыні паркету саступілі дзве партыі, затым адну запісалі на свой рахунак, але, нажаль, развіць поспех не здолелі.  Зафіксаваны вынік 1:3.  

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«Мінчанка» саступіла французскаму клубу «Валеро»ў першым матчы чвэрцьфіналу Кубка ЕКВ-4

Вікторыя Сакрэтава, гулец ВК «Мінчанка»:  
Мы пытались, конечно, преодолеть вот этот спад в первой и второй партии, потом это получилось – мы вышли, нашли игру свою хорошую, начало получаться. Но против такого соперника ни на секунду нельзя расслабляться, нужно постоянно быть в тонусе, не ошибаться, делать минимум ошибок и навязывать свою борьбу.  

Сустрэча ў адказ пройдзе ў Францыі чацвёртага сакавіка.  

# Волейбол # Виктория Секретова # Фотофакт

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