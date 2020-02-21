«Мінчанка» саступіла французскаму клубу «Валеро»ў першым матчы чвэрцьфіналу Кубка ЕКВ

Навіны Беларусі. Валейбольная «Мінчанка» саступіла ў першым матчы чвэрцьфіналу Кубка ЕКВ. На хатняй пляцоўцы нашы валейбалісткі прымалі французскі клуб «Валеро» , паведамілі ў праграме СТВ-Спорт.
Навіны Беларусі. Валейбольная «Мінчанка» саступіла ў першым матчы чвэрцьфіналу Кубка ЕКВ. На хатняй пляцоўцы нашы валейбалісткі прымалі французскі клуб «Валеро» , паведамілі ў праграме СТВ-Спорт.
Спачатку гаспадыні паркету саступілі дзве партыі, затым адну запісалі на свой рахунак, але, нажаль, развіць поспех не здолелі. Зафіксаваны вынік 1:3.
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Вікторыя Сакрэтава, гулец ВК «Мінчанка»:
Мы пытались, конечно, преодолеть вот этот спад в первой и второй партии, потом это получилось – мы вышли, нашли игру свою хорошую, начало получаться. Но против такого соперника ни на секунду нельзя расслабляться, нужно постоянно быть в тонусе, не ошибаться, делать минимум ошибок и навязывать свою борьбу.
Сустрэча ў адказ пройдзе ў Францыі чацвёртага сакавіка.