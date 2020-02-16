«Поняла, что классический волейбол – это не так страшно». Виктория Секретова о переходе в «Минчанку»

Новости Беларуси. Вспомним о старшей команде «Минчанки». А вернее, об одной из ее представительниц, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Виктория Секретова только с 2020 года прописалась в клубе, и уже заставила говорить о себе. Пляжница по состоянию души все-таки вынуждена была сменить песок на паркет. Она была одним из творцов недавних побед команды. Она долгое время была исключительно игроком на пляже. В итоге приняла предложение «Минчанки», но окончательно не распрощалась с песком. Наталья Федорцова – о двойственной карьере.

Как только пришла, сразу было комфортно. Но чтобы почувствовать себя уверенно на площадке, ушло около месяца Наталья Федорцова, корреспондент:

Этот сезон стал дебютным в классике. Как ощущения? Виктория Секретова, нападающая ВК «Минчанка»:

Сначала было достаточно непривычно перейти в зал. Но сейчас чувствую себя комфортно. Наверное, так же, как и на песке, чувствую себя хорошо в большой команде. Наталья Федорцова:

Но и классика легче, чем пляжный. Виктория Секретова:

Наверное да, за счет большего количества игроков нагрузка распределяется равномерно. Плюс отсутствие песка, по которому нужно постоянно бегать и падать. Так что да, вероятно, немного легче. Наталья Федорцова:

Прыгнуть с песка и с паркета – две разные вещи, к этому пришлось привыкать? Виктория Секретова:

Нет, здесь все было в порядке. Наталья Федорцова:

В целом как много времени ушло, чтобы перестроиться? Виктория Секретова:

Сложно сказать. Как только пришла, сразу было комфортно. Но для того, чтобы почувствовать себя уверенно на площадке, ушло около месяца. Наталья Федорцова:

Что было самым тяжелым? Виктория Секретова:

В первую очередь привыкнуть к интенсивному графику, к высокому уровню российского чемпионата. Могу оставаться в защите, я не только нападающий, блокирующий, в состоянии отработать и в обороне Наталья Федорцова:

В пляжном были на позиции блокирующей, но в классике поменяли амплуа на нападающую. Не проще было остаться в привычной роли?

Виктория Секретова:

В «Минчанку» меня приглашали именно на эту позицию. Этот человек должен и прием держать, и блокировать, и нападать – одним словом, уметь делать все элементы. В пляжном волейболе как раз все это и нужно. Могу оставаться в защите, я не только нападающий, блокирующий, в состоянии отработать и в обороне. Если на песке ты можешь рассчитывать только на себя и на партнера, то на паркете больше шансов, что тебя поддержит команда Наталья Федорцова:

В пляжном вас только двое, а в классике на площадке шестеро. Что сложнее? Виктория Секретова:

Думаю, что равноценно. Привыкаешь и к одному, и ко второму. Если на песке ты можешь рассчитывать только на себя и на партнера, то на паркете больше шансов, что тебя поддержит вся команда – не пойдет у одного, пойдет у другого. После месяца на сборах говорила, что нет, это не мое, там страшно тяжело Наталья Федорцова:

Ваш волейбольный путь выглядел так: классика – пляжный – классика. Как перешли на песок? Виктория Секретова:

Тренер сборной предложил попробовать силы в пляжном волейболе. Пригласил на просмотр. На первом сборе было около 10 человек. Со временем из этого количества нас осталось двое. Наталья Федорцова:

Беларусь далека от пляжного волейбола. Почему приняли это рисковое решение? Виктория Секретова: Это было очень тяжело. Конечно, хотела испытать свои силы в пляжном волейболе. Мне по душе, когда ответственность лежит практически только на тебе, поэтому было интересно попробовать. Повторюсь, поначалу было трудно. Первое время отказывалась, не хотела, после месяца на сборах говорила, что нет, это не мое, там страшно тяжело. Но потом тренер уговорил попробовать еще, поддалась и уже не смогла оторваться от этого дела.

Наталья Федорцова:

Говорите про то, что это было не ваше, исключительно потому что физически тяжело? Виктория Секретова:

Как раз нет, скорее эмоционально. Мне тогда только исполнилось 16 лет, и было страшно пробовать что-то новое, неизведанное. Последние два класса школы было свободное посещение, но старалась не пропускать занятия Наталья Федорцова:

У вас и школа с золотой медалью. Непросто было? Виктория Секретова:

Получалось хорошо учиться. Семья полностью поддерживала как в школе, так и в спорте. Плюс педагоги постоянно помогали и понимали. Наталья Федорцова:

А школа обычная или спортивная? Виктория Секретова:

Сначала было девять лет в гимназии, а 10 и 11-й классы в обычной школе. Наталья Федорцова:

Как одноклассники реагировали на фактически профессиональное занятие спортом? Виктория Секретова:

Им было интересно, постоянно спрашивали, как у меня все складывается. Особенно в заключительные два года. У меня было свободное посещение. Старалась не пропускать занятия, но, если не получалось, брала задания на дом. Что касается какой-то зависти со стороны одноклассников – думаю, они понимали, что я не просто так пропускаю уроки, и помимо школы есть другие увлечения. А волейбол уже в то время частично был работой. Привыкла к индивидуальной работе, к постоянным разъездам, сборам, европейским чемпионатам, к мировым турам. А тут совсем другая работа Наталья Федорцова:

В одном из интервью говорили, что не было желания заниматься классикой. Почему? Виктория Секретова:

Да, привыкла к индивидуальной работе, к постоянным разъездам, сборам, европейским чемпионатам, к мировым турам. А тут совсем другая работа. Было страшно все это поменять, но все-таки решилась приобрести новый опыт.

Этот вариант только на время зимы. В мае меня ждет отбор на Олимпиаду в Токио, в любом случае вернусь в пляжный волейбол Наталья Федорцова:

Что стало ключевым в принятии этого решения? Виктория Секретова:

Я не могу сказать, что завязала с пляжным. Этот вариант только на время зимы. В мае меня ждет континентальный отбор – это отбор на Олимпиаду в Токио. В любом случае, вернусь в пляжный волейбол. Точно должны пройти второй этап отбора на Олимпиаду в Токио Наталья Федорцова:

Можем попасть в Токио? Виктория Секретова:

Да, мы прошли первый этап отбора. В мае нужно показывать себя во втором. В нашей группе восемь команд – представители разных стран. Соревнования пройдут в Турции. Нас разделят на две подгруппы, где нужно будет сыграть против трех соперников. Наталья Федорцова:

Каковы наши реальные шансы? Виктория Секретова:

Точно должны пройти второй этап отбора. Дальше последует третий, между ними промежуток около месяца. И все будет зависеть от того, как успеем подготовиться. Наталья Федорцова:

В связи с отборами на каких условиях договорились с «Минчанкой»? Виктория Секретова:

Вначале договаривались, что я участвую до окончания российского чемпионата, белорусского и европейского кубка. Думаю, ближе к старту пляжного сезона будем обсуждать наши планы, как меня отпустить, чтобы была возможность совмещать.

Наталья Федорцова:

А в сборной классики вас не планировали задействовать? Виктория Секретова:

Такой вариант не рассматривался. Я в сборной по пляжному волейболу, поэтому летом никак не могу разорваться между двумя командами. Тем более, толком не играла в классический, не думаю, что тренерский штаб видит во мне кандидата в состав. Если я на зиму ушла в классику, то полностью должна быть в этом виде Наталья Федорцова:

Перед отбором на Игры дополнительно в пляжном волейболе тренируетесь? Виктория Секретова:

Пока это отошло на второй план. Должно быть разграничение: если я на зиму ушла в классику, то полностью должна быть в этом виде. Интересно было бы услышать, что Сергей Данилов думает о том, что зиму проведу в классике Наталья Федорцова:

А как к идее провести зиму в классике отнесся Сергей Данилов? Виктория Секретова:

Уже давно с ним не общалась. Знаю, что он был против классики, и я его понимаю. Конечно, интересно было бы услышать, что он думает, но на данном этапе мы не поддерживаем контакт. Было невероятно неприятно, когда пляжный волейбол сняли с программы вторых Европейских игр Наталья Федорцова:

Впереди у нас отбор на Олимпиаду. Но этим летом тоже мог бы быть один интересный старт, но пляжный волейбол сняли с программы выторых Европейских игр. Обидно?

Виктория Секретова:

Очень. Хотя изначально говорили, что наш вид был включен. Нам толком никто не объяснил причину отмены. Все называют разные версии, но это было невероятно неприятно. Отсутствие финансирования – основная причина, почему пляжному волейболу так сложно развиваться Наталья Федорцова:

В пляжный волейбол не так много денег приходит, все скорее уходит в классику. Отсутствие финансирования – единственная проблема? Виктория Секретова:

Я думаю, это основная причина, почему пляжному волейболу так сложно развиваться. Он как-то двигается исключительно благодаря энтузиазму отдельных людей. Другие виды спорта могут себе позволить и сборы, и разъезды на различные соревнования. У нас такого нет, из-за чего приходится очень сложно. Наталья Федорцова:

А много денег нужно? Виктория Секретова:

Ну, а сколько нужно для двух человек? Минимальные суммы, которые нужны для сборов или для набора очков на международных соревнованиях, что дает возможность попасть на престижные турниры. На данный момент я не вижу никаких условий и возможностей для развития в Беларуси Наталья Федорцова:

А сборы можно провести в Беларуси или обязательно нужно ехать за рубеж? И как далеко нужно ехать? Виктория Секретова:

Нужна страна, где постоянно есть солнце и тепло, где тренируются топовые спортсмены-пляжники. Это Испания. Не будем брать Бразилию – это далеко и не для нашего бюджета, но Испания – ближайший возможный вариант, где готовятся многие европейские титулованные спортсмены. Наталья Федорцова:

В Беларуси площадки есть на Минском море, в Молодечно и крытый амбар недалеко от Уручья.

Виктория Секретова:

Что касается этого амбара – это частное строение, построенное любителями пляжного волейбола, которые пытаются что-то сделать для себя. Наталья Федорцова:

В 2016 году Андрей Жариков сказал, что нет смысла отправлять вашу пару за границу, мол, в Беларуси все и так все есть. Виктория Секретова:

На данный момент я не вижу никаких условий и возможностей для развития в Беларуси. Мы много работали над тем, чтобы выбиться в какую-то мировую элиту Наталья Федорцова:

Тем не менее, пара Секретова – Шалаевская была, да и сейчас остается самой успешной. В чем секрет? Виктория Секретова:

Мы много работали над тем, чтобы выбиться в какую-то мировую элиту, если можно так сказать. Получилось взять бронзу на молодежном чемпионате Европы, были пятыми на мировом первенстве. Для этого много трудились, Сергей Викторович Данилов в этом много помогал. Наталья Федорцова:

Ваш успех – это просто трудолюбие или бывает такое, что появляются самородки, которые при отсутствии условий показывают результат? Виктория Секретова:

Конечно, очень много над этим работали, столько сил было вложено всеми участниками этой медали. Это очень тяжелый и большой труд.

Наталья Федорцова:

Сколько вы с Викой работали в тандеме, чтобы эта медаль появилась? Виктория Секретова:

На тот момент, наверное, года три. Постепенно к этому шли: в первый год на чемпионате Европы были седьмыми, потом стали четвертыми и потом смогли прийти к этой медали. Быстрые результаты в пляжном волейболе невозможны Наталья Федорцова:

Просто мы привыкли, что в Беларуси требуют от спортсменов быстрых результатов. Насколько это возможно в пляжном волейболе? Виктория Секретова:

Сказала бы, что даже невозможно. Нужно работать над каждым элементом, оттачивать его, уметь принимать, нападать и блокировать. Плюс нужно подготовиться к такому уровню психологически. Думаю, в скором времени Виктория Шалаевская вернется на корт Наталья Федорцова:

А какова сейчас судьба Виктории Шалаевской? Виктория Секретова:

К сожалению, два года назад она травмировалась и пришлось приостановить занятия пляжным волейболом. Сейчас Вика восстановилась. Думаю, в скором времени вернется на корт.

В классическом волейболе можешь себе позволить с кем-то больше общаться, с кем-то меньше Наталья Федорцова:

Пробиваться в Токио будете с Елизаветой Чабай. Долго сыгрывались? Виктория Секретова:

Достаточно быстро смогли найти общий язык. В первый же год взяли несколько медалей на чемпионате Восточной Европы. Наталья Федорцова:

Быстрее, чем с девочками из классики можно найти общий язык? Виктория Секретова:

В пляжном, если вы уже сходитесь характерами, то сможете дальше играть. А в классическом волейболе можешь себе позволить с кем-то больше общаться, с кем-то меньше. Но все равно, когда выходишь на площадку, нужно быть единым целым. Наталья Федорцова:

Этот сезон в «Минчанке» получается очень хорошим. Как добиваетесь такого успеха? Виктория Секретова:

Все благодаря команде. Очки набираешь не только в результате удара, но и при помощи приема, защиты, паса. Все это составляющие одного балла. Наталья Федорцова:

Тем не менее, вы всегда заметны на площадке. Думаю, что не только зрителям. Были уже какие-то предложения из других клубов?