«Мы справиться не смогли». В домашнем матче «Минчанка» уступила «Волеро Ле-Канне»

Новости Беларуси. «Минчанка» потерпела поражение в первом матче четвертьфинала кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На домашней площадке белорусские волейболистки принимали французский клуб «Волеро Ле-Канне».

Матч получился напряженным. В первом сете девушки шли вровень 22:25, но уже во втором «Минчанка» отпустила соперниц 15:25. Тем не менее, подопечные Виктора Гончарова смогли собраться и уже следующую партию выиграли 25:20. К сожалению, продолжить успех не удалось: четвертую партию взяли соперницы и завершили матч в свою пользу – 3:1.

Сергей Кузнецов, старший тренер волейбольной команды «Минчанка»:

Очень хорошая команда. Цепкая, в защите очень хорошо играют. И есть ярко выраженный лидер, с которым мы справиться не смогли. Это было сделать очень сложно. Все настроены хорошо, в команде микроклимат хороший. Все играют, все отдаются. Да, не совсем получается. Но мы стараемся.