«Мы справиться не смогли». В домашнем матче «Минчанка» уступила «Волеро Ле-Канне»

Новости Беларуси. «Минчанка» потерпела поражение в первом матче четвертьфинала кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Минчанка» потерпела поражение в первом матче четвертьфинала кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На домашней площадке белорусские волейболистки принимали французский клуб «Волеро Ле-Канне».
Матч получился напряженным. В первом сете девушки шли вровень 22:25, но уже во втором «Минчанка» отпустила соперниц 15:25. Тем не менее, подопечные Виктора Гончарова смогли собраться и уже следующую партию выиграли 25:20. К сожалению, продолжить успех не удалось: четвертую партию взяли соперницы и завершили матч в свою пользу – 3:1.
Сергей Кузнецов, старший тренер волейбольной команды «Минчанка»:
Очень хорошая команда. Цепкая, в защите очень хорошо играют. И есть ярко выраженный лидер, с которым мы справиться не смогли. Это было сделать очень сложно.
Все настроены хорошо, в команде микроклимат хороший. Все играют, все отдаются. Да, не совсем получается. Но мы стараемся.
Виктория Секретова, нападающая волейбольной команды «Минчанка»:
Мы пытались, конечно, преодолеть этот спад, что ли, в первой и второй партии. Потом это получилось, мы вышли, наши свою игру хорошую, все начало получаться.
Но против такого соперника ни на секунду нельзя расслабляться. Нужно постоянно быть в тонусе, не ошибаться. Делать просто минимум ошибок и навязывать свою борьбу.
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Теперь девушкам предстоит непростой ответный матч во Франции. Но это будет 4 марта. А уже 21 февраля они отправятся в Москву, где в субботу, 22 февраля, проведут матч в рамках российской суперлиги. Соперник – «Динамо Москва».