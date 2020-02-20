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Расширение представительства и активные болельщики. Как проходит 24-й Международный турнир по самбо на призы Президента

20 февраля 2020 20:19
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Новости Беларуси. 20 февраля в Минске стартовал XXIV международный турнир категории А по самбо на призы Президента, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Расширение представительства и активные болельщики. Как проходит 24-й Международный турнир по самбо на призы Президента-1

Борцы из 22 стран выступают под сводами минского Дворца спорта. Каждый год организаторы, как и спортсмены, тоже ставят перед собой амбициозные цели, которых и пытаются достичь.

Расширение представительства и активные болельщики. Как проходит 24-й Международный турнир по самбо на призы Президента-4

Подробности смотрите в видеоматериале Анжелики Урман.

# Спортивные соревнования # Анжелика Урман # Иван Нетов # Фотофакт

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