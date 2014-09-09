Прямой эфир

Михаэль Шумахер отправился домой после восьми месяцев, проведенных в больнице

09 сентября 2014 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швейцарии. Михаэль Шумахер выписан из швейцарской клиники и будет продолжать реабилитацию на дому.

Об этом, со ссылкой на менеджера гонщика, сообщает Bild.

Сабина Кем, менеджер Шумахера:
Реабилитация продолжится дома. Он многое сделал за последние недели и месяцы, но впереди у него еще долгий и трудный путь. Мы хотим поблагодарить персонал клиники за усердную и грамотную работу. Просим уважать частную жизнь семьи Шумахера, а также воздержаться от спекуляций на теме его здоровья.

Семикратный чемпион «Формулы-1» провел в больничных стенах 254 дня. Напомним, трагедия в семье Шумахеров произошла в декабре 2013 года.

Автогонщик получил серьезную травму на горнолыжном курорте во французских Альпах.

Он упал, ударившись головой о скрытые под снегом камни. На вертолете его экстренно доставили в ближайшую больницу, откуда затем перевезли в Гренобль (см.видео).

Более полугода мужчина провел в искусственной коме. В конце июня было официально объявлено, что Шумахер вышел из комы и переведен в реабилитационную клинику в Лозанне из больницы в Гренобле. В сентябре состояние спортсмена значительно улучшилось.

# Автомобильные гонки # Михаэль Шумахер

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по современному пятиборью вернулась с чемпионата мира с тремя медалями
09 сентября 2014 06:49

Сборная Беларуси по современному пятиборью вернулась с чемпионата мира с тремя медалями

В Минске стартовала акция «Неделя спорта и здоровья»
08 сентября 2014 18:55

В Минске стартовала акция «Неделя спорта и здоровья»

Белорусские гимнастки вернулись с этапа Кубка мира по художественной гимнастике с 9 медалями
08 сентября 2014 17:47

Белорусские гимнастки вернулись с этапа Кубка мира по художественной гимнастике с 9 медалями