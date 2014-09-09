Михаэль Шумахер отправился домой после восьми месяцев, проведенных в больнице

Новости Швейцарии. Михаэль Шумахер выписан из швейцарской клиники и будет продолжать реабилитацию на дому.

Об этом, со ссылкой на менеджера гонщика, сообщает Bild.

Сабина Кем, менеджер Шумахера:

Реабилитация продолжится дома. Он многое сделал за последние недели и месяцы, но впереди у него еще долгий и трудный путь. Мы хотим поблагодарить персонал клиники за усердную и грамотную работу. Просим уважать частную жизнь семьи Шумахера, а также воздержаться от спекуляций на теме его здоровья.

Семикратный чемпион «Формулы-1» провел в больничных стенах 254 дня. Напомним, трагедия в семье Шумахеров произошла в декабре 2013 года.

Автогонщик получил серьезную травму на горнолыжном курорте во французских Альпах.

Он упал, ударившись головой о скрытые под снегом камни. На вертолете его экстренно доставили в ближайшую больницу, откуда затем перевезли в Гренобль (см.видео).

Более полугода мужчина провел в искусственной коме. В конце июня было официально объявлено, что Шумахер вышел из комы и переведен в реабилитационную клинику в Лозанне из больницы в Гренобле. В сентябре состояние спортсмена значительно улучшилось.