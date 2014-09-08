Белорусские гимнастки вернулись с этапа Кубка мира по художественной гимнастике с 9 медалями

Новости Беларуси. Белорусские грации вернулись с этапа Кубка мира по художественной гимнастике. К слову, в турнире участвовали ведущие спортсменки из 25 стран. Совсем скоро они сразятся за титул чемпионок мира, а через два года — уже олимпийский титул. Белорусские гимнастки из Казани привезли 9 медалей: 6 из них в индивидуальных упражнениях и 3 награды в групповых.

Для нее, как, пожалуй, для многих гимнасток, вопрос «Что такое гимнастика» оказался самым сложным. 12 лет в поданных у Королевы спорта, с пяти на ковре: ни шагу за который. Новые старты и новые вершины. Но солнцезащитные очки — это не признак звездной болезни, скорее следствие тренировок, чемпионатов и долгих перелетов. Сегодня у нее было очередное аэропутешествие, на багаже табличка — «особо ценно» — 2 бронзы с генеральной репетиции Чемпионата мира.

Екатерина Галкина, бронзовый призер этапа Кубка мира по художественной гимнастике:

Просто выходила и показывала то, что нарабатывала на тренировках.

Их характер и грацию сложно не оценить. Вот и Екатерина Галкина в единственный выходной скорее как ласточка на детской площадке возле дома покорила нас пируэтами и шпагатом. И кто бы мог подумать, что приход в большой спорт хрупкой белоруски — ни что иное, как дело случая.

Екатерина Галкина:

В детстве была куча энергии, которую куда-то надо было направлять. Мы приехали в спортивный комплекс и случайно пришли в зал художественной гимнастики, хотя первое, что увидели была спортивная.

В Казани в отдельных упражнениях у нее 2 бронзы — с булавами и с лентой. На вопрос, что ближе юная гимнастка, отвечает взвешенно и обдуманно.

Екатерина Галкина:

Это, может, в детстве по желанию. В моем возрасте со всем надо работать одинаково.

Тема возраста для них особо острая. В среднем грации уходят из большого спорта в двадцать пять. Гимнастика — для молодых! К тому же жесткая конкуренция. Хотя стекло в обувь, как в балете, призналась Екатерина, не подбрасывают.

Екатерина Галкина:

Я только в расцвете сил. Все главное впереди.

Мастер спорта Международного класса. Сейчас она второй номер национальной команды, первый — опытная Станюта, перед которой у Галкиной как минимум преимущество в возрасте. 2 тренировки в день, минимум свободного времени и огромное желание двигаться вперед. По пьедесталу: все выше и выше. 9 сентября снова на ковер. В конце месяца в турецком Измире пройдет Чемпионат мира. А через 2 года Олимпийские игры. И с такими, как она, у белорусской гимнастики большое будущее, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Екатерина Галкина:

Гимнастика для меня на этом этапе жизни — наверное, жизнь моя.