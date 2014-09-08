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В Минске стартовала акция «Неделя спорта и здоровья»

08 сентября 2014 18:55
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Новости Беларуси. В здоровом теле — здоровый дух! В Минске стартовала традиционная акция «Неделя спорта и здоровья».  Торжественная церемония открытия состоялась 8 сентября на площадке у Дворца спорта. Здесь каждый желающий мог присоединиться к танцевальному марафону и стать участником молодежного флешмоба.

В течение 7 дней все желающие смогут побывать на мастер-классах по велофристайлу, катанию на роликовых коньках, спортивной гимнастике, бальным танцам и каратэ.

Завершится неделя спорта 13 сентября в День города детским фестивалем легкой атлетики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Анатолий Тозик # Акции # Фотофакт # Андрей Богданович

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