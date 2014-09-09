Сборная Беларуси по современному пятиборью вернулась с чемпионата мира с тремя медалями

Новости Беларуси. Пятиборье – один из немногих видов спорта, в котором белорусы пребывают на ведущих ролях. Это подтвердил завершившийся в столице Польши чемпионат мира.

Так, мужская сборная финишировала седьмой в командном зачете. Во многом этому поспособствовало удачное выступление в эстафете: Роман Пинчук и Станислав Журавлев завоевали «серебро».

Станислав Журавлев, серебряный призер чемпионата мира по современному пятиборью:

Выступалось довольно комфортно, так как страна рядом с нами, климат такой же, все отлично. Эстафета прошла великолепно. Выступлением мы довольны, очень счастливы и рады.

Еще более успешно выступила прекрасная половина.

Анастасия Прокопенко и Екатерина Орел также стали вторыми в эстафете, а в командном первенстве наша женская дружина финишировала третьей.

Для лидера сборной Анастасии Прокопенко это был первый международный старт после выхода из декретного отпуска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Прокопенко, серебряный призер чемпионата мира по современному пятиборью:

Девочки все сильные, молодцы, набирают кондиции. Они все-таки тянутся вверх, за Европой. Я думаю, мы в будущем дадим хорошую конкуренцию, и даже за «золото» можем побороться.

Три медали польского чемпионата мира позволяют тренерскому штабу сборной с оптимизмом смотреть в будущее и вселяют веру в успешное выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Анатолий Ткаченко, главный тренер сборной Беларуси по современному пятиборью:

Сейчас уже идет сужение состава, будет нацелена подготовка на завоевание лицензий. Просматривается костяк сборной, которая будет бороться за эти лицензии. Если прошлые два года были результаты слабенькие, то сейчас все спрогрессировали.