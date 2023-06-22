Юные стрелки из Борисова в числе призёров Кубка России по пулевой стрельбе. Вот как проходят их тренировки

Открытый Кубок России по пулевой стрельбе прошел в Подмосковье. В нем приняли участие и юные спортсмены из Борисова. Ребята вошли в тройку победителей, продемонстрировав мастерство стрельбы из пневматической винтовки. Чтобы показать достойный результат, воспитанники усердно тренируются. Для этого в школе созданы все необходимые условия.

Алина Мазовка, воспитанница Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов: Стрельбой я занимаюсь уже шесть лет. В этом году я выполнила норматив мастера спорта.

Ольга Соболь, тренер-преподаватель Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов:

Последние соревнования проходили в Российской Федерации, поселок Игнатово. Все, кто поехал, были в призах. Через неделю ровно у нас четвертый этап Кубка в Минске, на который мы и готовимся.

Также белорусскую команду представили воспитанники, которые занимаются стрельбой из пневматического и малокалиберного пистолета. В личном зачете они завоевали золото, серебро и бронзу. Всего на отделении стрельбы из пистолета занимаются около полусотни воспитанников.