Юные стрелки из Борисова в числе призёров Кубка России по пулевой стрельбе. Вот как проходят их тренировки

Новости Беларуси. Воспитанники Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов привезли медали с международных соревнований, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Воспитанники Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов привезли медали с международных соревнований, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Открытый Кубок России по пулевой стрельбе прошел в Подмосковье. В нем приняли участие и юные спортсмены из Борисова. Ребята вошли в тройку победителей, продемонстрировав мастерство стрельбы из пневматической винтовки. Чтобы показать достойный результат, воспитанники усердно тренируются. Для этого в школе созданы все необходимые условия.
Алина Мазовка, воспитанница Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов:
Стрельбой я занимаюсь уже шесть лет. В этом году я выполнила норматив мастера спорта.
Ольга Соболь, тренер-преподаватель Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов:
Последние соревнования проходили в Российской Федерации, поселок Игнатово. Все, кто поехал, были в призах. Через неделю ровно у нас четвертый этап Кубка в Минске, на который мы и готовимся.
Также белорусскую команду представили воспитанники, которые занимаются стрельбой из пневматического и малокалиберного пистолета. В личном зачете они завоевали золото, серебро и бронзу. Всего на отделении стрельбы из пистолета занимаются около полусотни воспитанников.
Полина Леута, воспитанница Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов:
Больше всего в тренировках мне нравится спокойная атмосфера, пока ты тренируешься. Главные качества, я считаю, – это терпение.
Олег Вацевич, тренер-преподаватель Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов:
Результаты достаточно высокие. Норматив мастера спорта они выполняют, попадают в финал. И в финале уже, молодцы.
Всего в Борисовской СДЮШОР профсоюзов на отделении пулевой стрельбы занимаются 109 воспитанников. Из них 11 человек входят в национальную команду.