«Будет сложнее, чем в личных соревнованиях». Фехтовальщики готовятся к командным выступлениям на чемпионате СГ

Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В очередной соревновательный день лучших определяли женщины в шпаге.
Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В очередной соревновательный день лучших определяли женщины в шпаге.
Увы, наши девушки 21 июня остались без пьедесталов. Лучший результат из белорусок показала Елена Пилипчук, она заняла 15-е место. А золото завоевала россиянка Евгения Жаркова.
Евгения Жаркова, победительница чемпионата Союзного государства по фехтованию (шпага):
Сложности для меня начались в группе. Хоть я выиграла всю группу, на самом деле каждый укол мне давался с огромным трудом. Естественно, я нашла в себе силы, потому что уже немножко устала к этим соревнованиям. Олимпийка прошла для меня очень продуктивно. Каждый укол я думала о своем действии, потому что одна ошибка могла закончиться для меня фатально. Я сегодня очень постаралась.
Минск очень красивый, я очень рада, что смогла побывать в таком прекрасном городе.
Впереди у мастеров шпаги командные соревнования. В борьбу за высокие места вступит и Марк Семоненко, который ранее завоевал серебро. Будет очень непросто, но белорусские спортсмены постараются порадовать.
Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:
Надежда, конечно, всегда есть, но есть и объективные факторы, нужно к ним быть готовыми. Все-таки очень серьезный состав. Некоторые команды России, которые будут представлены регионами (Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, другие республики), есть очень «ровные» команды. Команды, которые состоят практически из чемпионов мира, призеров Олимпийских игр. У нас Марк – явный лидер [Марк Семоненко – прим. ред.]. Если бы у нас было три или четыре таких Марка по силе, было бы лучше. Но все понимают задачу, завтра будут бороться. Подчеркиваю, будет еще сложнее, чем в личных соревнованиях.
Завершать соревнования предстоит саблистам. Мужчины в этом виде оружия определят сильнейших 23 июня, а женщины – 24 июня. В субботу состоятся командные соревнования, которые станут заключительными на чемпионате Союзного государства.