«Будет сложнее, чем в личных соревнованиях». Фехтовальщики готовятся к командным выступлениям на чемпионате СГ

Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В очередной соревновательный день лучших определяли женщины в шпаге.

Евгения Жаркова, победительница чемпионата Союзного государства по фехтованию (шпага):

Сложности для меня начались в группе. Хоть я выиграла всю группу, на самом деле каждый укол мне давался с огромным трудом. Естественно, я нашла в себе силы, потому что уже немножко устала к этим соревнованиям. Олимпийка прошла для меня очень продуктивно. Каждый укол я думала о своем действии, потому что одна ошибка могла закончиться для меня фатально. Я сегодня очень постаралась.

Минск очень красивый, я очень рада, что смогла побывать в таком прекрасном городе.