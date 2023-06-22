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«Хёрши» Алексея Протаса – обладатель Кубка Колдера

22 июня 2023 11:44
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«Херши» – обладатель Кубка Колдера. В седьмом матче финальной серии плей-офф клуб, за который играет белорус Алексей Протас, на выезде одолел «Коачеллу» – 3:2 – и 12-й раз в истории выиграл главный трофей Американской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хёрши» Алексея Протаса – обладатель Кубка Колдера-1

«Медведи» уступали 0:2 на старте второго периода, но смогла отыграться и перевести встречу в овертайм, где были сильнее. На решающий матч сезона отечественный нападающий вышел в третьем звене «Херши». Форвард отметился голевой передачей, при втором взятии ворот своей командой. Всего в 20 матчах плей-офф на счету белоруса 13 очков при показателе полезности +4.

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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