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Проверка сил перед Чемпионатом Европы – в Минске проходит Кубок Дружбы по современному пятиборью

12 мая 2026 19:43
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Кубок Дружбы по современному пятиборью принимает Минск. В легкоатлетическом манеже сегодня лучших определяли ребята до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Проверка сил перед Чемпионатом Европы – в Минске проходит Кубок Дружбы по современному пятиборью-2

Четыре круга по 600 метров и четыре огневых рубежа, лазер ран – последний вид программы, где и определяется победитель. Очень часто, идя по дисциплинам в первых рядах, финиш оказывается вне пьедестала. Так что самое главное – грамотно распределить силы.

В заявочных протоколах минского старта в возрастной категории до 17 лет значились 24 белоруски и 14 россиянок. Перед Первенством Европы, который примет Испании 5 июля, это хорошая проверка сил для всех. Борьба на всех этапах оказалась очень плотной и лучший результат у наших девочек показала Ксения Бондарева – она замкнула топ-5.

Проверка сил перед Чемпионатом Европы – в Минске проходит Кубок Дружбы по современному пятиборью-4

Ксения Бондарева, участница турнира:
Я изначально была в тройке после фехтования и полосы, но после плавания опустилась до 10-го места. Пришлось нагонять. То, что сегодня я стала пятой, – это будет стимул на следующую Дружбу, на следующие старты и вообще на все соревнования. Цель – отобраться на Европу, мир, в принципе, что я и сделала.

Подробнее смотрите в видео.

# Спортивные соревнования

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