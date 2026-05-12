Проверка сил перед Чемпионатом Европы – в Минске проходит Кубок Дружбы по современному пятиборью

Кубок Дружбы по современному пятиборью принимает Минск. В легкоатлетическом манеже сегодня лучших определяли ребята до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четыре круга по 600 метров и четыре огневых рубежа, лазер ран – последний вид программы, где и определяется победитель. Очень часто, идя по дисциплинам в первых рядах, финиш оказывается вне пьедестала. Так что самое главное – грамотно распределить силы.

В заявочных протоколах минского старта в возрастной категории до 17 лет значились 24 белоруски и 14 россиянок. Перед Первенством Европы, который примет Испании 5 июля, это хорошая проверка сил для всех. Борьба на всех этапах оказалась очень плотной и лучший результат у наших девочек показала Ксения Бондарева – она замкнула топ-5.