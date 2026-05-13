Белорусские тхэквандисты завоевали два золота чемпионата Европы

Белорусские тхэквандисты завоевали две золотые награды во второй соревновательный день чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Мюнхене. Георгий Гурциев праздновал победу в категории до 58 килограммов. Земляк последовательно справился с соперниками из Португалии, Хорватии и Турции. А в поединке за золото в двух раундах одолел Абдеррахмана Туйара из Италии.

Роман Туравинов поднялся на высшую ступень пьедестала в весе до 80 кг. Он начал выступление сразу со второго круга и на пути к медальному противостоянию выбил из борьбы оппонентов из Болгарии, Испании и Хорватии. В финале земляк не оставил шансов украинцу Кириллу Гурнову. Напомним, ранее третье место занял наш Артем Плонис.