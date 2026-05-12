Егор Савич завоевал бронзу на ЧЕ по борьбе среди спортсменов до 17 лет

В Болгарии продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Сильнейших на континенте определяют представители греко-римского стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй соревновательный день принес белорусской команде бронзовую награду, которую завоевал супер-тяжеловес Егор Савич. На пути к медальному поединку он уверенно прошел оппонентов из Румынии, Болгарии и Италии, но в одной второй потерпел неудачу. В малом финале противостоял соотечественнику Осма Турунен из Финляндии. Победителем из этой дуэли вышел наш атлет – 10:3 и стал тем самым призером континентального форума.

Шанс на награду сохраняет наш Марк Кот, выступающий в весе до 92 килограммов. Он последовательно справился с соперниками из Венгрии, Финляндии и Украины, однако в полуфинале проиграл поляку Томасу Миталу – 0:7. Таким образом, завтра, 13 мая, земляк оспорит третье место на пьедестале. Остальные белорусы были не столь успешны. Тимофей Семененко оступился на стадии 1/8, Кирилл Васько не сумел преодолеть сито квалификации.