Международная федерация плавания допустит участников из Беларуси и России к соревнованиям. Спортсмены выступят под нейтральным флагом

Новости Беларуси. Белорусская команда отстранена и от Дефлимпийских игр, которые примет Бразилия с 1 по 15 мая, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Наши слабослышащие атлеты готовились выступить в пяти видах спорта, всего 37 спортсменов.
Юлия Силипицкая, СТВ:
После оглашения рекомендаций МОК об отстранении белорусов и россиян от международных соревнований некоторые организации все-таки не кинулись в омут с головой и воздержались от очень жестких мер.
Международная федерация плавания (FINA) допустит спортсменов из Беларуси и России к соревнованиям, но в нейтральном статусе.
Для белорусских пловцов основной старт в этом сезоне станет только чемпионат мира, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля. Чтобы отправиться в составе команды в Венгрию, необходимо на чемпионате страны в начале апреля, выполнить отборочный норматив. Что касается континентального форума, то Европейская федерация отказала белорусам. Под запретом и российские пловцы, а они, как известно, законодатели моды и в этом виде спорта.
Юлия Силипицкая:
Отсутствие сильнейших на международных форумах значительно обесценивает значимость турниров, а медали становятся полумерами, считают многие ведущие атлеты.
Вот что по этому поводу думает Александр Карелин.
Международная теннисная федерация ITF и Европейская приостановили членство Беларуси и России. Под запретом выступления на всех турнирах под эгидой ITF и Tennis Europe, однако нашим теннисистам разрешены выступления на личных турнирах. На Индиан-Уэлс заявились шесть белорусов. Успешней всего оказалась Виктория Азаренко, она вышла в третий круг одиночки. Наша Лидия Морозова в тандеме с американкой Кристиан Кейтлин победила на турнире в мексиканской Ирапуато.