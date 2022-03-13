Международная федерация плавания допустит участников из Беларуси и России к соревнованиям. Спортсмены выступят под нейтральным флагом

Новости Беларуси. Белорусская команда отстранена и от Дефлимпийских игр, которые примет Бразилия с 1 по 15 мая, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Наши слабослышащие атлеты готовились выступить в пяти видах спорта, всего 37 спортсменов.

Юлия Силипицкая, СТВ:

После оглашения рекомендаций МОК об отстранении белорусов и россиян от международных соревнований некоторые организации все-таки не кинулись в омут с головой и воздержались от очень жестких мер.

Международная федерация плавания (FINA) допустит спортсменов из Беларуси и России к соревнованиям, но в нейтральном статусе.

Для белорусских пловцов основной старт в этом сезоне станет только чемпионат мира, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля. Чтобы отправиться в составе команды в Венгрию, необходимо на чемпионате страны в начале апреля, выполнить отборочный норматив. Что касается континентального форума, то Европейская федерация отказала белорусам. Под запретом и российские пловцы, а они, как известно, законодатели моды и в этом виде спорта.

Юлия Силипицкая:

Отсутствие сильнейших на международных форумах значительно обесценивает значимость турниров, а медали становятся полумерами, считают многие ведущие атлеты.