Прямой эфир

«Будем работать дальше». Спортсмены МФК «Минск» в домашнем матче обыграли «Дорожник»

12 марта 2022 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках чемпионата Беларуси по мини-футболу. В одной из встреч «Минск» принимал спортсменов из «Дорожника», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Будем работать дальше». Спортсмены МФК «Минск» в домашнем матче обыграли «Дорожник»-1

Именно хозяева и отличились первыми, поразив ворота оппонентов на 10-й минуте дуэли. Однако гости не растерялись и смогли сравнять. После этого долгое время ни у одной из команд не получалось вырваться вперед. Но, собравшись с силами, футболисты «Минска» выдали настоящую голевую феерию, забив трижды. Точку в противостоянии поставил Владимир Пискун, оформив дубль. Итоговый счет – 4:1 в пользу «Минска».

«Будем работать дальше». Спортсмены МФК «Минск» в домашнем матче обыграли «Дорожник»-4

Владимир Пискун, игрок МФК «Минск»:
Команда «Дорожник» опытная, мы знали об этом, что они очень много времени уделяют игре в большинстве, что будет с ними тяжело. Готовились. По нашей игре хочу сказать, что немножко реализация у нас хромает. Уже какую игру не можем никак в порядок привести этот компонент. Будем работать дальше, и, думаю, все получится.

«Будем работать дальше». Спортсмены МФК «Минск» в домашнем матче обыграли «Дорожник»-7

В остальных поединках футболисты «Динамо-БНТУ» одержали техническую победу против «Первого региона». А «Столица» разгромила «Лиду» со счетом 9:2.

# Футбол Беларуси # Владимир Пискун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ребята все довольны». В Минске завершился финальный день «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе
12 марта 2022 15:45

«Ребята все довольны». В Минске завершился финальный день «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе

Сохранили олимпийскую форму. Как прошёл первый день Кубка России по биатлону для белорусов?
12 марта 2022 15:03

Сохранили олимпийскую форму. Как прошёл первый день Кубка России по биатлону для белорусов?

Три медали. Белорусские спортсмены отлично выступили в первый день Кубка Союза биатлонистов России
12 марта 2022 13:03

Три медали. Белорусские спортсмены отлично выступили в первый день Кубка Союза биатлонистов России