«Будем работать дальше». Спортсмены МФК «Минск» в домашнем матче обыграли «Дорожник»

Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках чемпионата Беларуси по мини-футболу. В одной из встреч «Минск» принимал спортсменов из «Дорожника», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Именно хозяева и отличились первыми, поразив ворота оппонентов на 10-й минуте дуэли. Однако гости не растерялись и смогли сравнять. После этого долгое время ни у одной из команд не получалось вырваться вперед. Но, собравшись с силами, футболисты «Минска» выдали настоящую голевую феерию, забив трижды. Точку в противостоянии поставил Владимир Пискун, оформив дубль. Итоговый счет – 4:1 в пользу «Минска».

Владимир Пискун, игрок МФК «Минск»:

Команда «Дорожник» опытная, мы знали об этом, что они очень много времени уделяют игре в большинстве, что будет с ними тяжело. Готовились. По нашей игре хочу сказать, что немножко реализация у нас хромает. Уже какую игру не можем никак в порядок привести этот компонент. Будем работать дальше, и, думаю, все получится.