Александр Карелин: почему спорт повлёк на себя такое гневное и необоснованное давление? Потому что он конкурентоспособен

Новости Беларуси. МОК огласил рекомендации об отстранении белорусов и россиян от международных соревнований, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отсутствие сильнейших на международных форумах значительно обесценивает значимость турниров, а медали становятся полумерами, считают многие ведущие атлеты. Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин имеет незыблемый мировой авторитет. Мы созвонились с мэтром, чтобы услышать его мнение насчет запретов и отлучения.

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион:

Задумайтесь, почему спорт сегодня, не сегодня, а вчера уже повлек на себя такое гневное и необоснованное давление? Потому что он конкурентоспособен. Потому что, что бы там ни пытались рассказывать, что мы неправильно живем и неправильно развиваемся, тем не менее наши спортсмены всегда демонстрируют... Если вы не помните, я вам, если позволите, процитирую, в советском учебнике было написано: «Советские спортсмены своими достижениями на международных аренах демонстрируют преимущества социалистического образа жизни», Преимущество правильных ценностей, которые мы у себя сохраняем, мы не позволяем растворять, дезориентировать последующие поколения.

Вот здесь это очень важно. Это все, что можно достичь, сохраняя правильные ценности спорта и, соответственно, неся на себе определение здорового образа жизни. Нам нужно обязательно разговаривать с олимпийским комитетом, нужно использовать любые каналы, не сугубо спортивные. Все равно участвуем в переговорных процессах, все равно у нас у всех есть контакты. На межличностном уровне мы же все знакомы, мы все там дружны. Объяснять позицию, объяснять, что мы следуем четко хартии и идеалам, то мы заметны именами и, соответственно, национальной принадлежностью. Говорить о феномене Александра Васильевича Медведя, если уж совсем… На его примере объяснять, что спорт как раз один из инструментов взаимопонимания, обязательно говорить, обязательно сохранить уважительное отношение в этой риторике.

Мы должны как у Пушкина – «уважать себя заставить». Сейчас будем проводить спартакиады, проводить чемпионаты. И настойчиво ожидать, когда эта пелена спадет с глаз олимпийского движения и нас восстановят в правах. Объединенная конкуренция улучшит селекцию, даст нам увидеть тех самых, кто по-настоящему силен, теперь еще и с применением дополнительных, так скажем, усложнений.