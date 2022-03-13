В России проведут альтернативную Паралимпиаду. В ней примет участие и белорусская делегация

Белорусская делегация паралимпийцев вылетела в российскую столицу, а оттуда уже ближайшей ночью они направятся в Ханты-Мансийск, где пройдут Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Югры с 18 по 21 марта состоятся соревнования в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах и следж-хоккее. Турнир решили провести после того, как сборные Беларуси и России не допустили к участию в Паралимпиаде в Пекине.