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В России проведут альтернативную Паралимпиаду. В ней примет участие и белорусская делегация

13 марта 2022 11:51
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Белорусская делегация паралимпийцев вылетела в российскую столицу, а оттуда уже ближайшей ночью они направятся в Ханты-Мансийск, где пройдут Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России проведут альтернативную Паралимпиаду. В ней примет участие и белорусская делегация-1

В столице Югры с 18 по 21 марта состоятся соревнования в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах и следж-хоккее. Турнир решили провести после того, как сборные Беларуси и России не допустили к участию в Паралимпиаде в Пекине.

# Паралимпийские игры # Фотофакт

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