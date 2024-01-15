Хоккей. «Шахтёр» и «Витебск» гарантировали себе место в четвертьфинале Кубка Президента

Хоккейные команды «Шахтер» и «Витебск» гарантировали себе путевки в четвертьфинал плей-офф после того, как «Химик» проиграл «Бресту» – 1:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорская и витебская дружины уже обеспечили места в топ-6 чемпионата Беларуси. Шестерка лучших, как известно, напрямую выходит в четвертьфинал Кубка Президента. Кроме противостояния «Химика» и «Бреста», накануне состоялись еще два матча. «Лида» была сильнее «Динамо-Молодечно» – 3:1. Дубль в активе Даниила Собко. А новоиспеченные четвертьфиналисты «Шахтер» и «Локомотив» встречались между собой.