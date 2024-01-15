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Хоккей. «Шахтёр» и «Витебск» гарантировали себе место в четвертьфинале Кубка Президента

15 января 2024 13:51
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Хоккейные команды «Шахтер» и «Витебск» гарантировали себе путевки в четвертьфинал плей-офф после того, как «Химик» проиграл «Бресту» – 1:2,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Шахтёр» и «Витебск» гарантировали себе место в четвертьфинале Кубка Президента-1

Солигорская и витебская дружины уже обеспечили места в топ-6 чемпионата Беларуси. Шестерка лучших, как известно, напрямую выходит в четвертьфинал Кубка Президента. Кроме противостояния «Химика» и «Бреста», накануне состоялись еще два матча. «Лида» была сильнее «Динамо-Молодечно» – 3:1. Дубль в активе Даниила Собко. А новоиспеченные четвертьфиналисты «Шахтер» и «Локомотив» встречались между собой.

Хоккей. «Шахтёр» и «Витебск» гарантировали себе место в четвертьфинале Кубка Президента-4

Лидер первенства «Шахтер» уступал по ходу матча оршанцам, но «горняки» смогли выровнять игру – дубль Михаила Шалагина помог перевести матч в овертайм, который также не определил победителя. А вот в серии буллитов «Шахтер» был точнее и одержал победу со счетом 4:3. Команда Ярослава Чуприса праздновала 12-ю викторию подряд в чемпионате Беларуси.

# Хоккей Беларуси

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