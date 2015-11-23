Мемориал Олега Караева по греко-римской борьбе: драматичный финал с россиянами, эмоции за ковром и почти сбывшаяся мечта

Всего три личных балла отделили команду Беларусь-2 от Золотого кубка. Впервые за последние пять лет счет финала на табло был равным – 4:4. По регламенту соревнований, все решило качество побед. И в пятый раз главный трофей увозят россияне.

Тяжеловес Иосиф Чугошвили должен был совершить чудо: ему необходимо было не просто победить, но и добыть восемь очков. Иосиф осилил лишь пять.

Надо отдать должное, грузинский белорус показал зрелищную борьбу как в предварительных раундах, так и в финале.

Иосиф Чугошвили, серебряный призер международного турнира по греко-римской борьбе памяти О. Караваева:

Я чувствовал себя хорошо, подошел хорошо, подвели. Новый тренер, я доволен им.

Но до решающего поединка в финале прошло еще семь схваток против россиян, каждая из которых была важна для общего дела, ведь турнир командный. Забойщиком у старожилов стал легковес Сослан Дауров, со счетом 10:2 он разобрался с оппонентом и принес первое очко. К сожалению, в последующих трех весах партнеры по сборной не поддержали победного духа, и россияне класически повели в счете – 3:1.

Переломил грустный для нас ход событий, как и подобает лидеру, серебряный призер чемпионата мира Виктор Сосуновский. Хотя со старта белорус проигрывал один балл. Во второй трехминутке Виктор вынудил соперника провести запрещенный прием, и цифры на табло поменялись в нашу пользу – 2:1. Тактика в борьбе очень важна. Соперник Сосуновского в партере был добит окончательно, и хозяин ковра ликовал, хоть и с отдышкой.

Виктор Сосуновский, серебряный призер международного турнира по греко-римской борьбе памяти О. Караваева:

Победу посвящаю, конечно, своим близким. Все делается для родных, ради родных. Дома и стены поддерживают. Когда еще и зал помогает, это намного легче.

Поджилки россиян дрогнули, когда в весе до 85 килограммов Джавид Гамзатов уверенно победил со счетом 3:0

Джавид Гамзатов, серебряный призер международного турнира по греко-римской борьбе памяти О. Караваева:

Отдал все, что мог, только ради победы команды. Мы очень давно не занимали первое место, занимали 2-3. Я думаю, сегодня у нас хорошие шансы.

Полутяж, седьмой вес, Александр Грабовик мог принести еще один очень важный балл нашим ребятам, но довольствовался лишь кровью соперника. Опять повели российские атлеты – 4:3.

И вот настал решающий момент, все оказалось только в руках Иосифа Чугошвили. Человек-гора начал ретиво и, казалось, он уже в паре с фортуной сделают чудо. Чугошвили поразил даже председателя Федерации, но, к сожалению, победа в поединке не принесла победу команде.

Юрий Чиж, председатель Белорусской федерации борьбы:

Случайных потерь на ковре не бывает, тут все-таки выходит на футбольная команда, где кто-то может не добежать, еще что-то. И он сам отвечает за всю свою подготовку. Если он где-то недоработал, недотянул, накосячил, значит, естественно, это как лакмусовая бумажка – все будет лежать на ковре.

То, что у наших ребят есть и скамейка запасных, подтверждает «бронза» турнира сборной Беларусь-1. 20-летние мальчишки бились за третье место с узбекскими борцами как львы. Итоговый счет – 5:3 в пользу белорусов.Тимур Бердыев стал забойщиком победы.

Тимур Бердыев, бронзовый призер международного турнира по греко-римской борьбе памяти О. Караваева:

59 проиграли, 60 проиграли. Я понимал, что надо переломить вовремя ход событий. Дай бог, сейчас парни поймают кураж и все будет хорошо.

Самая спринтерская победа на счету Ильи Чебурко. Белорус за 10 секунд уложил своего соперника и принес команде Минск-1 пятое очко.

Илья Чабурко, бронзовый призер международного турнира по греко-римской борьбе памяти О. Караваева:

Я посвящаю поединок Беларуси и всем жителям.

На этом турнире было много титулованных борцов разных поколений. Те, кто хоть раз стоял в кругу борцовского ковра, не расстаются с ним никогда, даже в старости.

Алим Селимов, чемпион мира по греко-римской борьбе:

Хоть я не выступаю уже третий год, борются ребята, и, конечно же, я там, моя душа там. Очень переживаю за ребят, очень рад, что мы с каждым годом сокращаем этот отрыв от России.

Такого же мнения придерживаются и действующие «старики». Александр Кикинев, к примеру, разделил радость «серебра», ведь Саша выступал в предварительных схватках и победил призера Олимпийских игр литовца Александра Казакевича.

Александр Кикинев, серебряный призер международного турнира по греко-римской борьбе памяти О. Караваева:

Конечно, горд за нашу команду, за нашу страну, что у нас все-таки борцы не хуже, не уступают такой державе, как Россия. В принципе, мы с ними на равных боролись.

Через несколько дней Беларусь примет участие в очень престижном турнире – золотом Гран-при, который пройдет в Баку. Приглашение получили Иосиф Чугошвили, Виктор Сосуновский и Сослан Дауров, призеры I Европейских игр. А уже с апреля 2016 года стартует лицензионная гонка, где борцы классики посражаются за заветные квитки в Рио, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.