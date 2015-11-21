Открытый Кубок СНГ – Кубок мира по таэквондо проходит в Минске

Новости Беларуси. Второй год подряд Минск принимает крупное соревнование по таэквондо — Открытый Кубок СНГ — Кубок мира. В этом году в столицу Беларуси приехали порядка 800 спортсменов из 17 стран. Сегодня, 21 ноября, состоялось официальное открытие.

Пускай соревнования достаточно молодые — проводятся во второй раз — но с такой успешной организацией явно претендуют на традиционную ежегодность. Высокий уровень организации на официальном открытии отметили и высокопоставленные функционеры. За три дня участники из 17 стран разыграют более 200 комплектов наград в личных и командных турнирах и показательных выступлениях.

Мария Титова, судья соревнований:

Уровень очень высокий, много чемпионов мира и Европы приехало к нам и национальных сборных команд с других стран.

Прошлогодний дебют Кубка мира доказал, что белорусы умеют организовывать подобные массовые соревнования. К тому же федерация уже успешно проводила чемпионат Европы 2014 года. Международная судейская бригада также отмечает, что всегда приятно возвращаться в Минск.

Каждый турнир, как встреча старых друзей — большой зал, приятная спортивная атмосфера, знакомые соперники. Но с наградой уедет как всегда только лучший. Лидеры все те же — достаточно сильны сборные России, Украины, немало впечатляющих спортсменов из Таджикистана. Белорусская команда также показывает неплохой результат и в своем активе уже имеет несколько наград. Заключительный день соревнований — воскресенье, 22 ноября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вячеслав Бержец, исполнительный директор ОО «Белорусская лига таэквондо»:

Довольно неплохо. Первый день удачные выступления, достаточно много медалей: и золотых, и серебряных, и бронзовых. Не хочу, чтобы не сглазить, называть конкретное их количество, но уже достаточно много по первому дню. Я рад выступлению нашей команды.