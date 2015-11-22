Эльвира Герман, чемпионка Европы по легкой атлетике среди юниоров, готовится к покорению мировых вершин

Юлия Крепчук, корреспондент:

В этом виде спорта все решает скорость, тактика, а конкуренция – движущая сила. Сегодня мы будем говорить о королеве спорта – о легкой атлетике, которая так громко заявила о себе прошлым летом.

Бег с барьерами стремительно вырвался на мировые планки. Успехи Алины Талай дополнила яркая победа юниорки Эльвиры Герман. Надежда легкой атлетики завоевала «золото» на чемпионате Европы среди юниоров в беге на 100 метров с барьерами. Сегодня это третий результат в мире. Как говорится, спорт – дело молодых. Растет достойная преемственность.

Эльвира Герман, чемпионка Европы по легкой атлетике среди юниоров:

На сегодняшний день мой результат лучший – 13.15, правда, с большим ветром на чемпионате Европы, но это все равно мой личный результат. На мировом уровне у меня пока что две соперницы: из Соединенных Штатов, если я не ошибаюсь, у девочек 13.17 и 13.19. Но так как у меня официальный результат 13.20, поэтому я иду на третьем месте.

К барьерному бегу Эльвира пришла не сразу. В легкой атлетике начинала с таких видов, как прыжки в длину, высоту, пробовала себя в спринте, но душа лежала всегда к барьерам – к одному из самых сложных видов. С него и началось поступательное восхождение на спортивный Олимп.

Эльвира Герман, чемпионка Европы по легкой атлетике среди юниоров:

Я пришла в легкую атлетику в шестом классе, и мой тренер пригласил меня на уроке физкультуры прийти к ней в секцию. Я пришла, мне очень понравилось заниматься. Я занималась всеми видами в легкой атлетике, но меня всегда тянуло к барьерам. И вот на одних соревнованиях я очень хотела пробежаться 60 метров с барьерами, я очень сильно уговаривала тренера пробежать эту дистанцию, но он мне говорил, что я не смогу, что у меня не получится, потому что я еще маленькая, но все-таки я говорила и пробежала в три шага, так, как нужно бегать барьеры. И после этого он понял, что я могу бегать барьеры и стал ставить меня именно на эту дистанцию.

Успешный дебют стал точкой отсчета. Барьеры – жизненной дистанцией спортсменки. Успех не заставил себя долго ждать: «серебро» – на Олимпийских играх, «золото» – на чемпионате Европы среди юниоров. Высокий результат Эльвира связывает прежде всего с заслугой своего тренера Виктора Мясникова и первых наставников.

Виктор Мясников, заслуженный тренер БССР, тренер РЦОП:

На примере Эльвиры там совпало все: и возраст, кстати, скоростные качества, технические качества, нутро, как мы говорим, характер – это самое главное.

Барьерный бег требует предельной аккуратности и концентрации. В этом виде необходимы такие качества, как скорость, гибкость, координация. Эльвира как раз и есть уникальное сочетание олимпийских данных и сильного характера.

Эльвира Герман, чемпионка Европы по легкой атлетике среди юниоров:

Очень важна скоростная выносливость, потому что мы стартуем с колоды, как и в чистом спринте. Скорость обязательно должна быть спринтовская и координация для обработки барьеров. Обрабатывать барьер нужно четко, резко, чтобы это заняло наименьшее время, потому что все ассоциируется на спринте. То есть это спринтерская дистанция.

Победы – не повод для остановки на достигнутом, а стимул для новых свершений, – считает спортсменка. Сейчас Эльвира готовится на чемпионат мира среди юниоров. Не за горами и главная цель жизни – Олимпийские игры в Рио в 2016 году, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Эльвира Герман, чемпионка Европы по легкой атлетике среди юниоров:

Я бы хотела пожелать заниматься легкой атлетикой как большим, так и маленьким, потому что каждый человек в этом виде спорта может выбрать для себя то, что у него будет получаться.