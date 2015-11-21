Минск примет Генассамблею Европейских олимпийских комитетов в 2016 году

Новости Беларуси. Минск примет Генассамблею Европейских олимпийских комитетов в 2016-м году. Такое решение принято по итогам голосования представителей 50 континентальных национальных олимпийских комитетов. Победителя определили 21 ноября в Праге.

В предварительной заявке значились три страны: Армения, Беларусь и Мальта. В окончательном списке претендентов, который был назван сегодня, 21 ноября, утром, за данное право боролись уже только Ереван и Минск. Однако президент НОК Армении Гарик Царукян в своем выступлении заявил, что, учитывая дружеские отношения и уважение к президенту Олимпийского комитета Беларуси Александру Лукашенко, Ереван снимает свою заявку в пользу Минска.

Проведение Генассамблеи даст возможностью оценить инфраструктуру и организаторские способности нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Считается, что это самое серьезное спортивное политическое мероприятие на европейском континенте, которое проходит раз в год. Обсуждается вся стратегия и политика развития спорта в Европе. Для нас очень важно показать сегодня нашу молодую, динамично развивающуюся спортивную страну международному сообществу, европейскому сообществу, нам важно показать им ту инфраструктуру, которая у нас есть — гостиничную, спортивную. Нам надо уверить их своими действиями, что мы способны реализоваться в самых серьезных спортивных мероприятиях.