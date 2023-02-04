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«Неман» и «Шахтёр» обеспечили себе места в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

04 февраля 2023 19:40
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею «Неман» и «Шахтер» гарантировали себе путевки в стадию плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» и «Шахтёр» обеспечили себе места в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею-1

Первым досрочно в следующий раунд вышел коллектив из Гродно благодаря победе в пятницу над «Химиком» – 3:1. Солигорчане набрали необходимое количество баллов сегодня, дома крупно обыграв «Гомель» со счетом 5:2.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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