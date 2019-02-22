Матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига): заглянули в раздевалки игроков и узнали, что покупают фанаты

Желающих посетить матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига) в Латвии было настолько много, что клубу пришлось организовывать не один, как планировалось, а целых два автобуса с фанатами. Разумеется, помимо матча, наши ребята отправились изучать и достопримечательности Риги, рассказали в программе «Специальный репортаж». Подготовка площадки началась ещё за месяц. Хотя сама хоккейная коробка существует здесь почти круглогодично (в любой другой день все желающие могут прийти сюда и погонять шайбу).

Тем не менее, перед КХЛ-овским матчем определённый апгрейд мастерами «Арены Рига» лёд, всё-таки, прошёл. Место динамовцами уже обкатанное, поэтому в этом году локацию менять не стали. Однако, по сравнению с прошлогодним поединком одно весомое отличие всё же есть – на этот раз поединок проходил при искусственном освещении.

Янис Степитис, руководитель пресс-службы ХК «Динамо» (Рига):

Вчера была тренировка днём, Минск тренировался попозже, уже были сумерки, вечер, уже темно. «Динамо» (Рига) тренировалось днём, когда было солнце, было труднее, потому что искусственное освещение пропорционально разделено и нормально освещает всю площадку. А тогда с одной стороны, вообще, невозможно вратарю было что-то поймать, потому что солнце светило в глаза и он практически ничего не видел. Так что свет здесь поставлен так, чтобы не было никаких проблем. Тем не менее, куда больше сложностей вызвали трибуны. С виду абсолютно лёгкая конструкция, места стоячие (и это понятно – на холоде много не посидишь), но под зрительскими секторами настоящие лабиринты.

В то же время не менее запутанные дороги связывают ледовую площадку и импровизированные раздевалки. В одну из которых мы, кстати, пока никто не видит, успели заглянуть.

Вот в таком импровизированном вагончике и базируется раздевалка хоккейного клуба «Динамо-Минск». Конечно, места здесь очень немного, особенно для 22 хоккеистов.

Однако нужно отметить, что здесь достаточно тепло и ребятам будет комфортно. А пока хоккеисты готовятся к матчу, болельщики близ стадиона уж точно не скучают. Одни согреваются в отапливаемых палатках с различными активностями, а другие не мёрзнут и на улице. Ведь со сцены зажигают кавер-бенды. Но истинных фанатов со стажем до матча интересует лишь одна точка возле стадиона – импровизированный динамовский фан-шоп.