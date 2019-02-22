Латвийские хоккейные болельщики: «Для меня каждый выезд в Минск – большой праздник. Побаловали себя одеждой, вкусняшками»

Беларусь и Латвия совместно проведут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. На время проведения хоккейного события и для белорусов, и для латышей будет максимально упрощён визовый режим, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Для истинных хоккейных болельщиков и сейчас визовый барьер – не помеха. Во время динамовского дерби КХЛ на гостевом фан-секторе традиционно яблоку негде упасть. Особенно когда дело касается матчей выходного дня. Разумеется, хоккей в списке обязательных к посещению мест стоит на первом месте, но на нём туризм не останавливается.

Болельщики:

Сегодня были на заводе БелАЗ, а вчера чуть-чуть посмотрели город, может, ещё вечером куда-нибудь съездим. В принципе, инфраструктура, большой город, в сравнении с Ригой, вы в 2 раза, наверное, больше по населению.

До матча мы гуляли, сделали обзорную экскурсию, прошлись по магазинам, как всегда, побаловали себя одеждой, вкусняшками. Для меня каждый выезд в Минск – очень большой праздник.

Город смотрели, были в аквапарке, приятно, мне у вас очень нравится.