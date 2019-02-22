Прямой эфир

Генсек Федерации хоккея Латвии о предстоящем ЧМ: «Будут дополнительные возможности быстро получить визу, имея билет»

22 февраля 2019 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Латвия совместно проведут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. На время проведения хоккейного события и для белорусов, и для латышей будет максимально упрощён визовый режим, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Генсек Федерации хоккея Латвии о предстоящем ЧМ: «Будут дополнительные возможности быстро получить визу, имея билет»-1

 

Виестурс Козиолс, генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии:
Мы уже работаем с посольством Латвии, а также с министерством иностранных дел. Будут дополнительные возможности быстро получить визу, имея билет. Если по командам смотрим, то все команды, которые играют в ТОП-дивизионе, кроме России и Казахстана, потенциально, если они попадают. Команда Беларуси в Ригу не приедет играть, потому что будет использовать домашнее преимущество и будет оставаться играть в Минске. То есть потенциально этот визовый вопрос может быть важен для российской сборной только, если мы говорим об игроках.

Но тогда мы сможем оперативно это решить, договорились, что посольство Латвии в Минске это сделает оперативно, буквально за пару часов. 

# Чемпионат мира по хоккею # Виестурс Козиолс

Другие новости рубрики

Все новости
«Самый главный вопрос – построить тренировочный каток». Как Рига готовится к ЧМ по хоккею 2021 года
22 февраля 2019 13:35

«Самый главный вопрос – построить тренировочный каток». Как Рига готовится к ЧМ по хоккею 2021 года

БАТЭ проиграл «Арсеналу» и завершил выступление в Лиге Европы
22 февраля 2019 08:21

БАТЭ проиграл «Арсеналу» и завершил выступление в Лиге Европы

«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах
21 февраля 2019 20:43

«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах