Генсек Федерации хоккея Латвии о предстоящем ЧМ: «Будут дополнительные возможности быстро получить визу, имея билет»

Беларусь и Латвия совместно проведут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. На время проведения хоккейного события и для белорусов, и для латышей будет максимально упрощён визовый режим, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Виестурс Козиолс, генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии:

Мы уже работаем с посольством Латвии, а также с министерством иностранных дел. Будут дополнительные возможности быстро получить визу, имея билет. Если по командам смотрим, то все команды, которые играют в ТОП-дивизионе, кроме России и Казахстана, потенциально, если они попадают. Команда Беларуси в Ригу не приедет играть, потому что будет использовать домашнее преимущество и будет оставаться играть в Минске. То есть потенциально этот визовый вопрос может быть важен для российской сборной только, если мы говорим об игроках.