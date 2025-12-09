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Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

09 декабря 2025 18:30
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Состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси. За главный трофей турнира продолжают борьбу восемь дружин. Новоиспеченный чемпион страны «МЛ Витебск» поспорит за выход в следующий раунд с брестским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жодинское «Торпедо» попытает удачу в противостоянии с борисовским БАТЭ. Минское «Динамо» сыграет с «Ислочью» из Минского района, а дзержинский «Арсенал» будет соперничать с мозырской «Славией». Поединки пройдут в марте будущего года, точная дата и время станут известны позже. 

Победитель определится по итогам двух матчей. Действующим обладателем трофея является гродненский «Неман», который в текущем розыгрыше оступился на ранней стадии.

# Футбол # Спортивные игры

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