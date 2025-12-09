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Соревнования по аэробике прошли в БГЭУ

09 декабря 2025 18:30
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Белорусский государственный экономический университет определил лучших в турнире по аэробике в рамках республиканского марафона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования по аэробике прошли в БГЭУ-2

Еще в далекие 80-е танцы с акробатическими элементами начали завоевывать мир, и уже к 1995 состоялся первый планетарный форум по аэробике, который прошел в Париже. После появились градации, где отдельными видами стали классическая, фитнес- и спортаэробика, танцевальная и другие. 

В нашей стране этот вид спорта очень популярен, особенно в студенческой среде. Это и понятно, нагрузки не из легких, а еще надо все выполнять в строго определенной последовательности. Для ведущего белорусского экономического вуза аэробика это уже бренд. Чтобы попасть на последний этап, девушки прошли многоступенчатый отбор.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования

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