Мария Шарапова меняет фамилию. Теперь она будет Сахарной

Новости России. Теннисистка Мария Шарапова обратилась в Верховный суд штата Флорида (здесь она живёт и тренируется) с просьбой изменить фамилию. Третья ракетка мира намерена стать Шугарповой. Такую пиар-акцию спортсменка придумала с целью продвижения жевательных конфет Sugarpova (дословный перевод – «Сахарная Шарапова»).

Правда, Шугарповой Шарапова будет недолго: всего лишь на время проведения турнира US Open. По данным Times, логотип конфет в виде красных губ будет присутствовать на одежде теннисистки во время чемпионата. Он пройдёт с 26 августа по 8 сентября.

The Times, британская газета:

Мария Шарапова, самая богатая спортсменка в мире, планирует совершить самый оригинальный шаг в своей карьере: поменять свою фамилию на Sugarpova на две недели, пока длится Открытый чемпионат США по теннису.

Производство жевательных конфет под названием Sugarpova Шарапова запустила летом прошлого года. Как сообщает Forbes, компания Sugarpova LLC зарегистрирована во Флориде. Производство жевательных конфет и резинки одноименного бренда находится в Испании. За год по всему миру уже продано около 1,8 млн упаковок конфет и жевательной резинки. Стоимость одной упаковки сладостей от Шараповой составляет $5,99.

Мария Шарапова, российская теннисистка (в интервью официальному сайту WTA):

Это потрясающе. Никогда не думала, что этот проект достигнет глобальных масштабов. Просто невероятно, какое количество упаковок мне приходится подписывать на различных теннисных событиях. Мне очень приятно, что люди так легко приняли продукт. Здорово, что его поддержали в социальных сетях, таких как Инстаграм и Твиттер. Слежу за процессом и радуюсь тому, как растет его популярность.

Шарапова – лицо восьми брендов. Мария рекламирует аксессуары, спортивную одежду, питьевую воду и многое другое. Зачем 26-летней спортсменке понадобилось создавать собственный бренд? Ответ прост: Шарапова привыкла удивлять, и не только на корте.

Мария Шарапова, российская теннисистка (в эксклюзивном интервью Forbes):

У всех есть парфюмерия и линии одежды, поэтому производство конфет выглядит неожиданным шагом. А я люблю выделяться: если все надевают черное, то я хочу быть в красном. Я никогда не делала ничего логичного в своей карьере.

Учитывая плотный график Марии, Макс Айзенбад (теннисный агент Шараповой) придумал достаточно эффективный способ проматирования продукции при участии самой спортсменки. Отныне презентация конфет Sugarpova в том или ином городе совпадает с теннисными турнирами. Так образом, представление бренда уже состоялось в Мельбурне накануне Australian Open, в Париже – на «Ролан Гарросе», в Лондоне – перед Уимблдоном.

Напомним, недавно Мария Шарапова возглавила рейтинг самых богатых спортсменок мира. С июня 2012 года по июнь 2013 года Шарапова заработала $29 млн, из которых $6 млн – призовые, а $23 млн – выплаты по спонсорским контрактам, в том числе доход и от рекламы.