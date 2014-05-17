Марис Ясс, защитник сборной Латвии: Матч с белорусами будет не на жизнь, а на смерть

Новости Беларуси. 17 мая сборная России одержала очередную крупную победу на чемпионате мира по хоккею. На сей раз повержена оказалась латвийская дружина (4:1). В следующем поединке, 19 мая, прибалтам предстоит встретиться со сборной Беларуси. По просьбе корреспондента ctv.by защитник сборной Латвии Марис Ясс поделился мыслями о предстоящей встрече с хозяевами турнира.

Что не получилось в сегодняшнем матче? Может, испугались сами, когда первую шайбу забили?

Марис Ясс, защитник сборной Латвии по хоккею:

Нет. Я думаю, первая причина нашего поражения в том, что россияне были посвежее нас. Ведь мы позавчера играли, а они два дня отдыхали. Может быть, просто банально не успели физически восстановиться. К тому же в матче со сборной России нам ни в коем случае нельзя было удаляться. Мы знали, что соперник очень хорошо действует в большинстве, реализует свои шансы. В итоге он этим и воспользовался.

Следующий матч со сборной Беларуси.

Марис Ясс:

Это будет очень принципиальная встреча. Это будет битва за выход в четвертьфинал. Да и сегодня, если белорусы победят немцев, они сравняются с нами по очкам. Мы знали, что самые тяжелые игры у нас в группе будут с казахами и белорусами.

Матч уже послезавтра. Физически восстановиться успеете?

Марис Ясс:

Надеюсь. Мы играем в понедельник вечером с Беларусью. Но вот потом будет очень тяжело, ведь уже днем во вторник предстоит встреча со швейцарцами. Думаю, в этом плане для нас расписание плохое.

Следите за матчами Беларуси?

Марис Ясс:

Конечно. Видно, что команда очень сильно мотивирована. Будет действительно упорная игра. Я думаю, не на жизнь, а на смерть.