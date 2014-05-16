4:3. США-Казахстан 16 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «США-Казахстан» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что cейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Приветствуем всех любителей хоккея!

На Минск-Арене сейчас сыграют США и Казахстан, а на Чижовка-Арена примет Канаду и Италию. 5 минут до старта, ждём!

Стартовали матчи! Надеемся, будут щедрыми на забитые шайбы сегодняшние поединки.

Первое удаление. В большинстве играют казахстанцы.

Доминируют пока казахстанцы: непрерывно штурмуют они ворота американцев. Долго входят в игру североамериканцы.

Атакуют казахстанцы, но пролетает над воротами американцев шайба.

В большинстве играет Казахстан, но атакуют американцы. От перекладины улетает шайба.

Получает Абделкейдер 2 минуты за удар коленом Пушкарёва. В большинстве Казахстан.

Уорд забивает свою 4-ю шайбу на минском чемпионате. 1-0, впереди Канада.

Очередное удаление получают сегодня американцы. Энди Мил оформил дубль на скамейке: это его 2-ой штраф за матч.

Гоооол!!! Реализовали большинство казахстанцы, 1-0!

Выводит вперёд свою команду Старченко. Нечего терять казахстанцам: пока ни разу не побеждали они на Минск-Арене. Потому атакуют!

Бьют по воротам Казахстана американцы, но не могут затолкать шайбу в ворота противников.

Гоооол!! Сравнивают счёт американцы.

Крейг Смит забивает 1-ю шайбу американцев сегодня. 1-1 на табло.

Сирена звучит. Перерыв у хоккеистов. США - Казахстан: 1-1.

Гоооол!! 2-ю шайбу забивает Казахстан.

Константин Романов выводит Казахстан вперёд.

Малый штраф получает Паньшин, в большинстве играют американцы.

Гоооол! Сравнивают счёт американцы.

Сет Джонс забивал у американцев.

Доигрывают большинство американцы, а счёт всё тот же: 2-2.

На малый штраф отправился Краснослободцев, в большинстве играют американцы.

Опасный момент у ворот Казахстана. В штангу попадает шайба, а между хоккеистами стычка.

Гооооол!! 3-2, вперёд выходит США.

Мэтт Донован выводит свою команду вперёд. В равных составах играют команды.

Вбрасывание у ворот Казахстана. 10 секунд до сирены.

Отправляются на перерыв команды. 3-2, США впереди.

Вернулись на лёд американцы и казахстанцы. Ждём развития событий.

Опасно для соперников играет Казахстан. Но пока не смогли они поразить ворота американцев в этом периоде.

В большинстве играют американцы. Смогут ли закрепить свой успех?

Половина периода позади. Всё так же впереди американцы: 3-2.

Атакуют ворота американцев казахстанцы, но пролетает шайба мимо правой штанги.

Гоооол!! Казахстанцы сравнивают счёт в матче против американцев.

Дубль оформляет Роман Старченко в том матче. Очень активно действуют казахстанцы!

Делали попытку американцы выйти вперёд, но словил шайбу голкипер Казахстана Иванов.

Звучит сирена. 3-3 на табло по итогам 3-го периода. Ждём овертайм!

Опасные атаки организовали казахстанцы в концовке 3-го периода, но взять ворота американцев у них не вышло.

Овертайм! 4 на 4 играют команды.

Атакуют американцы! Но ловит шайбу Иванов. Буквально штурмуют они ворота Казахстана.

Гоооол! Всё-таки, как ни старались казахстанцы, побеждает сегодня команда США.

Сет Джонс стал автором победного гола. Ещё никогда Казахстан не был так близок к победе, как сегодня.

8 минут штрафа отсидели американцы сегодня. 14 минут у Казахстана.

Поздравляем США с победой.