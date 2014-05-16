3:1. Швеция-Словакия 16 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Швеция-Словакия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Вышли на лёд команды! Болеем за красивую игру!

Напоминаем, шведы играют со словаками на Чижовка-Арене, а финны со швейцарцами на Минск-Арене.

Пока не терпели поражений шведы на этом чемпионате. Словаки идут с одной победой.

Прессингуют соперников шведы на льду, но пока держат оборону словаки.

В большинстве играют шведы. Должны открывать счёт скандинавы.

И вновь в большинстве шведы. Не воспользовались тогда они численным преимуществом.

Гоооол! Открывают счёт шведы в матче.

За 2 секунды до выхода Ладислава Надя на лёд Гюстав Нюквист открывает счёт.

Не выпускают шведы словаков из их зоны: перманентно создают они опасные моменты у ворот Лацо

2 минуты до окончания стартового периода. 1-0 на табло, Шведы впереди.

Неудачно падает 9-ый номер шведской команды: медики уводят его с площадки.

В большинстве играют шведы, 15 секунд до сирены.

Гоооол!!! Реализовали большинство шведы, 2-0 на табло.

Буквально за 2 секунды до сирены атакуют словаки ворота шведов, но ловит шайбу голкипер. Перерыв, 2-0 на табло.

Возвращаются на лёд шведы и словаки. 2-ой период стартовал.

Удаление у шведов. 2 минуты есть у словаков, чтобы попытаться размочить счёт.

Гоооол!! Забивает гол Словакия. 1-2, пока уступают они шведам.

Мартин Ревай забивает 1-ю шайбу словаков в этом поединке.

Контратакуют словаки. Шайба в игре, а у ворот шведов стычка.

Шведский игрок отправляется на малый штраф, в большинстве словаки.

Дважды простреливают ворота шведов словаки, но всё ещё в игре шайба.

Последнюю минуту периода играют команды.

Звучит сирена. 15 минут отдыхают хоккеисты. Швеция - Словакия: 2-1 на табло.

Вернулись на лёд шведы и словаки. 3-ий период, старт!

Гооооол! 3-1, шведы ведут!

Магнус Нюрген забивает словакам 3-ю шайбу. Трудно последним будет обыграть скандинавов.

Отскакивает от штанги ворот словаков шайба, а мог быть 4-ый гол.

Половина периода позади в матче Швеции и Словакии.

Минута остаётся до окончания периода. 3-1 ведут шведы, всё меньше времени у словаков отыграться.

Сирена: закончен матч. Шведы уверенно переиграли словаков: 3-1, и продолжили свою беспроигрышную серию в Минске.

Немного статистики: 40 бросков выполнила Швеция против 21 у Словакии. По 8 минут штрафа отсидели команды.

Спасибо, что были с нами! Доброй хоккейной ночи вам!