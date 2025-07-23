Подключились студенты, МВД, МЧС и педагоги – уборочная в Гомельской области кадрами укомплектована

Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна. В 2025 году он особенно дорогой. Погодные сюрпризы: ранняя весна и апрельский снег. Майские заморозки и гибель части культур. И пересев. Температура в июне ниже климатической нормы, при этом частые дожди. Но работы не остановились. В результате на полях вырос хороший урожай. Уже есть свыше 40 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области к работе на полях активно привлекают дополнительные кадры. В том числе студентов. Изменения, внесенные в апреле в законодательство, позволяют второкурсникам работать на комбайнах. Таким образом, готовят практикоориентированных специалистов, и помощь в горячую пору для АПК получают. Подставить плечо готовы многие специалисты из других отраслей, включая сотрудников МВД, МЧС, преподавателей. И если раньше шла речь о нехватке рабочих рук, то теперь эта потребность закрыта. Вместе с тем в полях работает техника нового поколения. Производительность, например, модернизированных комбайнов в два раза выше – порядка 40 тысяч тонн.