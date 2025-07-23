С начала 2025-го количество обращений граждан в Мингорисполком выросло на 0,3%

С начала 2025 года в Мингорисполком поступило почти 4,5 тысячи обращений граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около трети из них касается темы ЖКХ, в частности содержания жилого фонда и наведения порядка на территориях. В Год благоустройства минчане активно проявляют свою гражданскую позицию и стремятся сделать город комфортным и красивым. Часто поднимаются вопросы об организации пешеходных связей по местам стихийных дорожек. Там, где это возможно – их прокладывают. Также поступают обращения, касающиеся сферы строительства, торговли, бытового обслуживания и жилищной политики.

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

В первом полугодии 2025 года в Мингорисполком поступило 4 435 обращений, что на 19 обращений больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо жилищно-коммунального хозяйства, следующий блок обращений составляют вопросы строительства, сноса, отселения. Затем идет торговля, затем жилищная политика, труд, социальная защита, воспитание, здравоохранение.

Структура обращений остается неизменной и охватывает ключевые аспекты жизнедеятельности города. Все поступающие вопросы находятся на контроле и решаются в установленные сроки.