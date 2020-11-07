Марина Лобач на международном турнире по художественной гимнастике: чтобы не забывали, что спорт всё-таки есть

Эти соревнования проходят уже в 18-й раз и впервые под эгидой Международной федерации гимнастики. За медали турнира (а это 13 комплектов наград в трех возрастных категориях) сражаются 34 спортсменки из Беларуси, Израиля, Литвы и Армении. Впервые участие в соревнованиях принимают и взрослые гимнастки. В их числе – лидеры белорусской команды: Анастасия Салос и Алина Горносько.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Конечно, очень сложно в этом году проводить любые соревнования, но у нас еще в конце года предстоит чемпионат Европы. И, конечно, мы хотели дать девочкам возможность выступить, потому что в этом году соревнований практически нет. Ну и без зрителей, сохраняя все условия здоровья, мы стараемся провести эти соревнования, чтобы и люди, и спортсмены не забывали, что спорт все-таки есть.