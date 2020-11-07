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Марина Лобач на международном турнире по художественной гимнастике: чтобы не забывали, что спорт всё-таки есть

07 ноября 2020 20:59
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Новости Беларуси. В Минске стартовал международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марина Лобач на международном турнире по художественной гимнастике: чтобы не забывали, что спорт всё-таки есть-1

Эти соревнования проходят уже в 18-й раз и впервые под эгидой Международной федерации гимнастики. За медали турнира (а это 13 комплектов наград в трех возрастных категориях) сражаются 34 спортсменки из Беларуси, Израиля, Литвы и Армении. Впервые участие в соревнованиях принимают и взрослые гимнастки. В их числе – лидеры белорусской команды: Анастасия Салос и Алина Горносько.

Марина Лобач на международном турнире по художественной гимнастике: чтобы не забывали, что спорт всё-таки есть-4

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:
Конечно, очень сложно в этом году проводить любые соревнования, но у нас еще в конце года предстоит чемпионат Европы. И, конечно, мы хотели дать девочкам возможность выступить, потому что в этом году соревнований практически нет. Ну и без зрителей, сохраняя все условия здоровья, мы стараемся провести эти соревнования, чтобы и люди, и спортсмены не забывали, что спорт все-таки есть.

Соревнования продолжатся 8 ноября, в расписании – финалы у юниорок и сеньорок.

# Художественная гимнастика # Марина Лобач # Анастасия Салос # Алина Горносько # Фотофакт

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