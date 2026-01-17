Команда Президента выиграла хоккейную дружину Гомельской области

Республиканская хоккейная лига бьет рекорды по посещаемости. Соревновательный календарь третьей субботы нового года получился насыщенный – сразу три матча. На площадке «Олимпик-Арены» скрестили клюшки дружина Президента Беларуси и команда Гомельской области, которая пока возглавляет промежуточный протокол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После столкновения в ходе прошлой игры Александр Лукашенко снова на льду. Команды настроены решительно. На 78-й секунде матча первую шайбу в ворота дружины Гомельской области отправил Никита Дроздов – 97-й номер. На перерыв после второго периода команда Президента уходит уверенным лидером. На табло – 8:1.

Никита Дроздов, игрок команды Президента Беларуси: В каждой игре главное – забить первым. И у моих партнеров получилась отдать мне пас, и мы его реализовали. Соперник выкладывается, и всегда приятно играть, когда ребята стараются. Мы добавили побольше тренировочного процесса, и нам это помогает.

Алексей Михнов, игрок команды Гомельской области:

Мы ехали за победой, пока не получается. Хорошая атмосфера, сейчас получаем удовольствие. Будем стараться сейчас сократить отрыв сегодня.

На трибунах многолюдно. Приходят целыми семьями, многие приезжают из других городов. Отметим, в Минске в рамках Республиканской хоккейной лиги в 15:00 встретятся дружины Минской и Брестской областей, а в Витебске болельщики смогут наблюдать противостояния хозяев и гостей из Могилева.