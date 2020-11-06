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Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира в Германии

06 ноября 2020 14:23
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Новости Беларуси. Белорус Илья Ивашко – в полуфинале теннисного турнира в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 6 ноября наш спортсмен играл со 156-й ракеткой мира, швейцарцем Марком-Андреа Хуслером.

Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира в Германии-1

Если накануне, 5 ноября, Ивашко легко справился со своим оппонентом – 6:0, 6:1, то сегодня матч прошел в более упорной борьбе – 6:4, 6:4.

В 1/2 белорус сыграет с победителем пары Корда/Попырин.

# Теннис # Илья Ивашко # Себастьян Корда # Алексей Попырин # Марк-Андреа Хуслер # Фотофакт

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