Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира в Германии

Новости Беларуси. Белорус Илья Ивашко – в полуфинале теннисного турнира в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 6 ноября наш спортсмен играл со 156-й ракеткой мира, швейцарцем Марком-Андреа Хуслером.
Новости Беларуси. Белорус Илья Ивашко – в полуфинале теннисного турнира в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 6 ноября наш спортсмен играл со 156-й ракеткой мира, швейцарцем Марком-Андреа Хуслером.
Если накануне, 5 ноября, Ивашко легко справился со своим оппонентом – 6:0, 6:1, то сегодня матч прошел в более упорной борьбе – 6:4, 6:4.
В 1/2 белорус сыграет с победителем пары Корда/Попырин.