Жёлтые карточки тренерам и 7 голов. «Ислочи» не удалось победить «Минск»

Новости Беларуси. 7 голов, штурм на последних минутах, желтые карточки тренерам. Все это дебютный матч 28-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» между «Ислочью» и «Минском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности этого крутого поединка в сюжете Максима Мелещени.

Стартовало голевое безумие с пенальти в ворота «Ислочи», который реализовал Васильев. Такой поворот взбодрил «волков», и те сходу ринулись на ворота «горожан». В ходе штурма хозяевам также удалось заработать 11-метровый. К мячу подошел капитан Комаровский и счет сравнял.

Спустя минуту на бровке кто-то из игроков на скамейке «Минска» крайне неприятно высказался в сторону Жуковского. Тренер «волков» промолчать не смог. В итоге рефери матча показал желтую и Жуковскому, и Скрипченко, так как не смог выявить зачинщика среди игроков.

Вернемся к игре. В конце тайма «Ислочь» свое преимущество удвоила: после подачи углового на мяче первым оказался Павел Рыбак. За перерыв «Минск», видимо, провел продуктивную беседу в раздевалке, ибо на старте второго тайма команда обрушила на «волков» шквал атак. Как итог – осада штрафной Хаткевича закончилась взятием ворот в исполнении Ануфриева.

Как только атакующий пыл «красно-синих» поутих, дружина Жуковского затеяла свою атаку, после которой снова повела в счете, отличился Макась.

Но все же удача 6 ноября была на стороне «горожан». На 79-й минуте судья опять назначил пенальти в ворота хозяев, и Васильев таки оформил дубль. А на последней минуте компенсированного времени точку в поединке поставил вышедший на замену Зинович. Таким образом, 4:3, победа за «Минском».

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «‎Минск»:

Очень эмоциональная игра получилась. Ну, наверное, ради таких игр хочется работать, хочется двигаться дальше. Футболисты одной и второй команды понимали, что концовка сезона. Никто не был в выжидательной позиции, обоюдоострая игра получилась. И сюжет менялся по ходу игры: то одна команда преимуществом владела и по счету, и по игре, то ко второй команде переходило. Так получилось, что такие, как в футболе принято говорить, качели были то в одну сторону, то в другую.