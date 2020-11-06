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Хоккей. Экстралига А. «Шахтёр» обыграл «Локомотив»

06 ноября 2020 21:07
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею сыгран исторический матч. На своем льду «Шахтер» обыграл «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Экстралига А. «Шахтёр» обыграл «Локомотив»-1

До этого момента команды из Солигорска и Орши ни разу не играли друг с другом в официальных матчах. Из-за нахождения «железнодорожников» на карантине были отменены две ранее запланированные встречи. В обоих случаях «Шахтеру» была засчитана техническая победа.

Хоккей. Экстралига А. «Шахтёр» обыграл «Локомотив»-4

До сегодняшней игры оршанцы проиграли шесть раз подряд, а солигорчане на протяжении пяти матчей чередовали победы с поражениями. 6 ноября по графику должна была быть победа, и так в итоге и случилось – 6:5.

Благодаря виктории «Шахтер» упрочился на третьем месте экстралиги А, «Локомотив» же по-прежнему замыкает таблицу.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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