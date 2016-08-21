«Трудно обгонять тех, кто больше похож на мужчину» – спортсменки о забеге с Кастер Семеней

Новости Бразилии. Британская легкоатлетка Линси Шарп раскритиковала решение IAAF о допуске к состязаниям спортсменки из ЮАР Кастер Семени, которой по результатам забега на 800 метров досталась награда высшей пробы. В финале британская спортсменка оказалась на шестой позиции. Линси Шарп, британская легкоатлетка (в интервью The Telegraph):

Все видят, что на дистанции 800 метров спортсменки соревнуются в двух лигах. Трудно обгонять тех, кто больше похож на мужчину. Обидно, что организаторы ничего с этим не делают, но от нас ничего не зависит. Мы можем только выкладываться по максимуму и стремиться прогрессировать.



Фото: Кастер Семеня

После долгих споров о половой принадлежности, летом 2010 года южноафриканская бегунья официально была признана женщиной. Для подтверждения этого «статуса» ей, которую многие считали гермафродитом, пришлось согласиться на проведение гендерных тестов. Споры вокруг пола тогда 18-летней спортсменки возникли после чемпионата мира 2009 года. Семеня первая финишировала на дистанции 800 метров, но судьи засомневались в справедливости победы. Они утверждали, что бегунья и внешне, и по физическим характеристикам больше похожа на мужчину. Анализы крови на гормоны у бегуньи нетипичны для женщины, тестостерон зашкаливал.

После триумфа в Рио Кастер Семеня отметила: соперницы на олимпийской дорожке бежали хорошо, но победитель должен быть один.



Кастер Семеня, южноафриканская легкоатлетка:

Это был фантастический забег, девочки здорово бежали, так что я отлично себя ощущаю. Безусловно, победитель только один, так что для меня все сложилось хорошо. Мне нужно было не пробежать быстро, а выдать хороший забег. Я прибыла сюда с этим желанием. Думаю, я вношу свой вклад. Я многое значу для своих людей. Для меня это главный аспект – просто добиваться результата для своих людей. Так или иначе, присутствие на дорожке этой спортсменки еще долго будет вызывать вопросы.

Пока в легкоатлетическом сообществе обсуждают, что произойдет, если в этом виде спорта разрешат выступать трансгендерам, поклонники белорусской легкоатлетки Марины Арзамасовой, как могут, поддерживают свою любимицу. Напомним, в финале олимпийской 800-метровки она оказалась на 7-й позиции. Хотя в финальном забеге Марина рассчитывала на быстрый финиш.



Марина Арзамасова, белорусская легкоатлетка (в интервью «Прессболу»):

Хорошо себя чувствовала, хорошо спала, старалась сохранять спокойствие… Конечно, надо успокоиться и потом анализировать. Настраивалась на очень быстрый финиш, но меня словно рубануло. Не пойму, что произошло. Доползала просто на бровях. Выжимала из себя последнее… Я точно готова лучше, чем пробежала. Может, груз ответственности придавил? Хотя старалась абстрагироваться… В общем, сложно сейчас говорить… Председатель Белорусской федерации легкой атлетики, комментируя выступление Марины в финале Олимпийских играх, отметил: « к ее 7 месту надо отнестись философски,