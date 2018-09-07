Марадона стал техдиректором мексиканского клуба второго дивизиона Dorados de Sinaloa

Новости Беларуси. Марадона стал новым техническим директором Dorados de Sinaloa. Об этом сообщается на сайте мексиканского клуба второго дивизиона.
«Клуб Dorados de Sinaloa информирует, что Диего Армандо Марадона является новым техническим директором Большой рыбы», – говорится в сообщении.
На данный момент подробности соглашения между легендарным аргентинцем и футбольным клубом неизвестны.
Напомним, что Марадона также является председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест». О том, что аргентинец собирается прекратить сотрудничество с брестским «Динамо», никакой информации не было. Возможно, легендарный футболист планирует совмещать должности.
В конце лета 2018 года Диего Марадона поздравил белорусского лидера с днём рождения и сказал, что скоро начнёт работать с брестским клубом.
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