Марадона стал техдиректором мексиканского клуба второго дивизиона Dorados de Sinaloa

«Клуб Dorados de Sinaloa информирует, что Диего Армандо Марадона является новым техническим директором Большой рыбы», – говорится в сообщении.

Новости Беларуси. Марадона стал новым техническим директором Dorados de Sinaloa. Об этом сообщается на сайте мексиканского клуба второго дивизиона.

На данный момент подробности соглашения между легендарным аргентинцем и футбольным клубом неизвестны.

Напомним, что Марадона также является председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест». О том, что аргентинец собирается прекратить сотрудничество с брестским «Динамо», никакой информации не было. Возможно, легендарный футболист планирует совмещать должности.

В конце лета 2018 года Диего Марадона поздравил белорусского лидера с днём рождения и сказал, что скоро начнёт работать с брестским клубом.