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Диего Марадона: «Не перестаю восхищаться Александром Лукашенко»

01 сентября 2018 11:55
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Новости Беларуси. Диего Марадона поздравил Александра Лукашенко с днём рождения и готовится приступить к работе с ФК «Динамо-Брест».  

Из-за долгого отдыха аргентинца начали ходить слухи, что Марадона может оставить пост председателя правления брестского «Динамо». Также была информация, что Диего может перебраться на новую работу в Венесуэлу. Пока что слухи не подтверждаются.  

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31 августа Марадона поздравил Президента Беларуси на своей странице в Instagram и сообщил, что на следующей неделе приедет в Брест.  

«Не перестаю восхищаться Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Хочу поздравить его с днём рождения и поблагодарить за то, что он дал мне рабочее место в его стране. На следующей неделе начну свою деятельность в брестском «Динамо»», – написал легендарный аргентинец.  

Диего Марадона приезжал в Брест после завершения ЧМ по футболу в России.  

В тот раз аргентинец сказал, что хочет съездить отдохнуть на родину (подробнее здесь).  

# Футбол Беларуси # калейдоскоп # Диего Марадона

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