Прямой эфир

Белорусская команда по гребле выиграла на ЧМ в Португалии 8 медалей

06 сентября 2018 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился 26 августа в Португалии, принес нашей команде 8 наград, три из которых золотые, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые медали наивысшей пробы завоевали мужской дуэт каноистов Глеб Солодуха и Денис Махлай, а так же женский экипаж каноэ Камилла Бобр и Елена Ноздрева. На счету последней значатся еще серебро и бронза в одиночке. Сегодня ребята держат курс на вторые Европейские игры-2019.

Белорусская команда по гребле выиграла на ЧМ в Португалии 8 медалей-1

Елена Ноздрева, чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ:
Европейские игры сейчас – это самый главный курс ближайшей, это выбор нашей лицензии. Поэтому о Токио-2020, я думаю, можно будет поговорить в следующем году, когда мы уже будем сидеть с лицензиями и готовиться.

Белорусская команда по гребле выиграла на ЧМ в Португалии 8 медалей-4

Камилла Бобр, чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ:
Я, конечно, после лечения. Пройдет время восстановления. Конечно, будем готовиться ко вторым Европейским играм.

Белорусская команда по гребле выиграла на ЧМ в Португалии 8 медалей-7

Белорусские гребцы завершили сезон на мажорной ноте. Сегодня в Министерстве спорта и туризма победители и призеры мирового первенства получили почетные грамоты и благодарности. Мэтр отечественной гребли Владимир Шантарович уверен, что нашим ребятам под силу быть одними из лидеров на главных стартах сезона.

Белорусская команда по гребле выиграла на ЧМ в Португалии 8 медалей-10

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Первого апреля, повторяюсь, 2001 года я работал в национальной команде. Из катера не выходил 45 лет. Мне сегодня и не плати, буду ходить на работу. Мечта? 12 номеров олимпийской программы, шесть медалей. И буду работать до исполнения этой мечты.

8 сентября национальная команда выступит в большом празднике спорта «Звездная регата».

# Гребля # Елена Ноздрёва # Камилла Бобр # Владимир Шантарович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До II Европейских игр осталось меньше года: насколько Беларусь готова к мультифоруму?
06 сентября 2018 13:15

До II Европейских игр осталось меньше года: насколько Беларусь готова к мультифоруму?

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях проиграло «Торпедо»
06 сентября 2018 10:05

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях проиграло «Торпедо»

«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу
06 сентября 2018 07:40

«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу