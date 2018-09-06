Белорусская команда по гребле выиграла на ЧМ в Португалии 8 медалей
Новости Беларуси. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился 26 августа в Португалии, принес нашей команде 8 наград, три из которых золотые, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Впервые медали наивысшей пробы завоевали мужской дуэт каноистов Глеб Солодуха и Денис Махлай, а так же женский экипаж каноэ Камилла Бобр и Елена Ноздрева. На счету последней значатся еще серебро и бронза в одиночке. Сегодня ребята держат курс на вторые Европейские игры-2019.
Елена Ноздрева, чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ:
Европейские игры сейчас – это самый главный курс ближайшей, это выбор нашей лицензии. Поэтому о Токио-2020, я думаю, можно будет поговорить в следующем году, когда мы уже будем сидеть с лицензиями и готовиться.
Камилла Бобр, чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ:
Я, конечно, после лечения. Пройдет время восстановления. Конечно, будем готовиться ко вторым Европейским играм.
Белорусские гребцы завершили сезон на мажорной ноте. Сегодня в Министерстве спорта и туризма победители и призеры мирового первенства получили почетные грамоты и благодарности. Мэтр отечественной гребли Владимир Шантарович уверен, что нашим ребятам под силу быть одними из лидеров на главных стартах сезона.
Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Первого апреля, повторяюсь, 2001 года я работал в национальной команде. Из катера не выходил 45 лет. Мне сегодня и не плати, буду ходить на работу. Мечта? 12 номеров олимпийской программы, шесть медалей. И буду работать до исполнения этой мечты.
8 сентября национальная команда выступит в большом празднике спорта «Звездная регата».