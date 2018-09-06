Белорусская команда по гребле выиграла на ЧМ в Португалии 8 медалей

Новости Беларуси. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился 26 августа в Португалии, принес нашей команде 8 наград, три из которых золотые, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые медали наивысшей пробы завоевали мужской дуэт каноистов Глеб Солодуха и Денис Махлай, а так же женский экипаж каноэ Камилла Бобр и Елена Ноздрева. На счету последней значатся еще серебро и бронза в одиночке. Сегодня ребята держат курс на вторые Европейские игры-2019.