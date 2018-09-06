Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

Новости Беларуси. Впервые марафон компании Velcom прошёл во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 6 недель белорусы пробежали порядка 30 тысяч километров. Самой активной оказалась Гродненская область – здесь участники марафона преодолели дистанцию в 7 тысяч километров.

Цель проекта – не только призыв к здоровому образу жизни, но и помощь детям и детским медицинским центрам.

42 дня благотворительного марафона «Бегущие города» для любителей спорта и просто неравнодушных людей пролетели незаметно.

Уже знакомый хэштег #velcombegom в соцсетях указали более 5 тысяч белорусов, которые вышли на пробежку. По итогам акции финансовую помощь от Velcom получили шесть детских областных центров медицинской реабилитации.

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom:

Идея #velcombegom заключается в том, что мы делаем пробежки не только спортивным мероприятием для белорусов, но и благотворительным. 165 тысяч белорусских рублей – этот фонд распределяется квотами для каждой области.

Суть марафона проста – чем больше километров пробегут участники акции в каждой области, тем большую сумму получит местный детский медицинский центр.

1 место заняла Гродненская область. Массовые забеги здесь прошли на Августовском канале, в Волковыске, Ошмянах и других городах. Благодаря участникам акции Гродненский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов получит 40 тысяч рублей.

Галина Коледа, главный врач Гродненского областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля:

Дети должны быть счастливыми и детство должно быть счастливое, вне зависимости, здоровые дети или у них есть проблемы со здоровьем. Ну и конечно, те деньги, которые пойдут на детей, на закупку медицинского оборудования – будут большим плюсом. Есть желание закупить барокамеру.

Второе место в марафоне «Бегущие города» заняла Гомельская область. В этом регионе на символический забег вышли около тысячи человек. Здесь и одна из самых длинных дистанций – целых 42 километра.

А замкнула тройку лидеров Брестская область. Здесь был самый долгий 12-часовой забег в истории проекта. И сертификат на 30 тысяч рублей получил детский областной центр медицинской реабилитации «Томашовка».

Станислав Амельянчик, главный врач Брестского областного детского центра медицинской реабилитации «Томашовка»:

В дальнейшем, если будет такая возможность, мы будем участвовать во всех пробежках. Те деньги, которые мы сегодня получаем – очень нужны. Беговых дорожек специальных не хватает, не хватает того, чтобы можно было заниматься лечебной физкультурой.

Финальный этап проекта #velcombegom прошёл в Минской области. Благотворительный забег собрал только в Несвиже более 400 человек.