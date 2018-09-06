Прямой эфир

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске

06 сентября 2018 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Впервые марафон компании Velcom прошёл во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-1

За 6 недель белорусы пробежали порядка 30 тысяч километров. Самой активной оказалась Гродненская область – здесь участники марафона преодолели дистанцию в 7 тысяч километров.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-4

Цель проекта – не только призыв к здоровому образу жизни, но и помощь детям и детским медицинским центрам.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-7

42 дня благотворительного марафона «Бегущие города» для любителей спорта и просто неравнодушных людей пролетели незаметно.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-10

Уже знакомый хэштег #velcombegom в соцсетях указали более 5 тысяч белорусов, которые вышли на пробежку. По итогам акции финансовую помощь от Velcom получили шесть детских областных центров медицинской реабилитации.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-13

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom:
Идея #velcombegom заключается в том, что мы делаем пробежки не только спортивным мероприятием для белорусов, но и благотворительным. 165 тысяч белорусских рублей – этот фонд распределяется квотами для каждой области.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-16

Суть марафона проста – чем больше километров пробегут участники акции в каждой области, тем большую сумму получит местный детский медицинский центр.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-19

1 место заняла Гродненская область. Массовые забеги здесь прошли на Августовском канале, в Волковыске, Ошмянах и других городах. Благодаря участникам акции Гродненский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов получит 40 тысяч рублей.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-22

Галина Коледа, главный врач Гродненского областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля:
Дети должны быть счастливыми и детство должно быть счастливое, вне зависимости, здоровые дети или у них есть проблемы со здоровьем. Ну и конечно, те деньги, которые пойдут на детей, на закупку медицинского оборудования – будут большим плюсом. Есть желание закупить барокамеру.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-25

Второе место в марафоне «Бегущие города» заняла Гомельская область. В этом регионе на символический забег вышли около тысячи человек. Здесь и одна из самых длинных дистанций – целых 42 километра.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-28

А замкнула тройку лидеров Брестская область. Здесь был самый долгий 12-часовой забег в истории проекта. И сертификат на 30 тысяч рублей получил детский областной центр медицинской реабилитации «Томашовка».

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-31

Станислав Амельянчик, главный врач Брестского областного детского центра медицинской реабилитации «Томашовка»:
В дальнейшем, если будет такая возможность, мы будем участвовать во всех пробежках. Те деньги, которые мы сегодня получаем – очень нужны. Беговых дорожек специальных не хватает, не хватает того, чтобы можно было заниматься лечебной физкультурой.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-34

Финальный этап проекта #velcombegom прошёл в Минской области. Благотворительный забег собрал только в Несвиже более 400 человек.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-37

Поддержала область и биатлонистка Надежда Скардино. Начиная с 2015 года проект поддержал сотни маленьких белорусов.

Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске-40

# Благотворительная акция # Николай Бределев # Галина Коледа # Станислав Амельянчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская команда по гребле выиграла на ЧМ в Португалии 8 медалей
06 сентября 2018 13:17

Белорусская команда по гребле выиграла на ЧМ в Португалии 8 медалей

До II Европейских игр осталось меньше года: насколько Беларусь готова к мультифоруму?
06 сентября 2018 13:15

До II Европейских игр осталось меньше года: насколько Беларусь готова к мультифоруму?

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях проиграло «Торпедо»
06 сентября 2018 10:05

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях проиграло «Торпедо»