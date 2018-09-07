В Минске завершилось заседание Координационной комиссии ЕОК

Новости Беларуси. Координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов оценила подготовку Беларуси ко II Европейским играм, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До начала мультиспортивного форума в белорусской столице – меньше 10 месяцев. За время двухдневного заседания, члены комиссии успели посетить все 12 объектов предстоящих стартов и обсудить многочисленные нюансы проведения.

Церемония открытия и закрытия Игр, информационное освещение, билетная программа, медицина и антидопинг и многие другие аспекты были на обсуждении у Координационной комиссии, что позволило оргкомитету обозначить острые аспекты будущей работы.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Есть так называемая филд оф плей – площадка для проведения соревнований. Здесь нет никаких сомнений, поскольку каждый год все объекты проводят десятки крупнейших соревнований. А рабочая зона, зона безопасности они интегрированы в эту временную инфраструктуру. И это следующий шаг в адаптации объектов к проведению Игр.