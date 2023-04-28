«Девчонки растут». Максим Рыженков похвалил финал чемпионата Беларуси по баскетболу

Новости Беларуси. Баскетболистки клуба «Горизонт» в четырнадцатый раз в истории и третий раз подряд выиграли чемпионат Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале подопечные Наталии Трофимовой обыграли соперниц из «Олимпии». Счет – 70:66 в заключительной дуэли. И 3:0 в серии.

Хотя в начале встречи у «Олимпии» были все шансы записать поединок в свой актив. Бодро стартовав, к концу первой четверти гродненский коллектив имел преимущество в пять очков. Однако спортсменки «Горизонта» сохранили хладнокровие. К большому перерыву отрыв «Олимпии» сократился всего до одного балла. А в третьем периоде цифры на табло сравнялись. Исход матча решился в заключительной десятиминутке. Команда из Минской области все же на опыте обыграла оппоненток и завоевала главный трофей.

Наталия Трофимова, главный тренер БК «Горизонт»:

Я думаю, что те, кто смотрел здесь, на трибунах, или по телевизору, действительно видели, что все матчи до последней минуты, секунды напряженные. Гродно поставило трудные условия, трудная была игра.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Очень рад, что делает очень хорошие успехи по развитию баскетбола гродненская школа. Там девчонки растут просто семимильными шагами. Они делают приличный результат во внутреннем чемпионате. Я вам скажу, что эти игры, особенно последние, предпоследние, когда перевес был, качели, они дали приличный бой «Горизонту», маститой команде. Как председателю федерации мне хотелось, чтобы серия чуть побольше продолжилась. Чтобы было не три игры, а минимум пять. Но получилось, как получилось. Но думаю, что в следующем году будет «Горизонту» еще тяжелее.

Во время торжественной церемонии вручали не только медали. Индивидуальных кубков удостоились лучшие игроки турнира. Так, титул MVP завоевала спортсменка из «Горизонта» Анастасия Веремеенко. В финальной встрече на ее счету дабл-дабл: 17 очков и 10 подборов.